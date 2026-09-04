Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

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Het is Transfer Deadline Day. En dus is het stilaan werk aan de winkel voor heel wat ploegen. Daarbij horen ook nog een aantal uitgaande transfers bij een aantal Belgische topteams. RSC Anderlecht, Union SG en KAA Gent zitten mogelijk na het aflopen van de transfermarkt met een (dik) probleem. Of niet?