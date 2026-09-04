Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het is Transfer Deadline Day. En dus is het stilaan werk aan de winkel voor heel wat ploegen. Daarbij horen ook nog een aantal uitgaande transfers bij een aantal Belgische topteams. RSC Anderlecht, Union SG en KAA Gent zitten mogelijk na het aflopen van de transfermarkt met een (dik) probleem. Of niet?

Aernout Van Lindt

Union SG komt met stevig statement richting El Hadj

Union SG trekt zonder Anouar Ait El Hadj de Europese campagne in. Waar we eerder nog dachten dat ze hem (Europees) nog nodig gingen hebben, lijkt dat nu toch alweer iets minder waarschijnlijk te zijn. En dus lijkt een oplossing steeds harder nodig. 

De aanvallende middenvelder werd niet ingeschreven op de Europese spelerslijst van de Brusselaars. Marc Giger staat ook niet op de Europese lijst, Ross Sykes ondanks een blessure dan weer wel. Benieuwd wat er de komende uren, dagen of weken nog met El Hadj kan gebeuren en hoe hij eventueel terug in de plannen kan voorkomen.

Het is Transfer Deadline Day. En dus is het stilaan werk aan de winkel voor heel wat ploegen. Daarbij horen ook nog een aantal uitgaande transfers bij een aantal Belgische topteams. RSC Anderlecht, Union SG en KAA Gent zitten mogelijk na het aflopen van de transfermarkt met een (dik) probleem. Of niet?

RSC Anderlecht is al een tijdje op zoek naar een al dan niet tijdelijke oplossing voor Adriano Bertaccini. De aanvaller van paars-wit kwam pas vorige zomer over van STVV, maar kon zich nooit helemaal doorzetten bij Anderlecht afgelopen seizoen. 

Hij begon snel in het seizoen met een terugval door een blessure en daarna werd het een matig seizoen voor heel Anderlecht. Pech voor de speler, die zelf ook wel op zoek is naar een oplossing. De voorbije weken waren er meerdere opties om hem los te weken.

Adriano Bertaccini op weg naar de uitgang? De zaak ligt moeilijk

Anderlecht onderhandelde de voorbije dagen met het Zwitserse Servette Genève, maar die gesprekken zijn inmiddels gestaakt. Paars-wit wil hem graag verhuren en ook een dure aankoopoptie - al dan niet verplicht - in het contract laten zetten.

De verschillen tussen vraag en aanbod waren echter te groot en dus lijkt er nog geen deal in de maak. Ondertussen zijn er wel nog andere oplossingen, waaronder in Turkije. De Turkse tweedeklasser Fatih Karagümrük toont interesse, maar daar heeft Bertaccini dan weer weinig zin in volgens Het Laatste Nieuws.

Lees ook... Deschacht was bikkelhard voor Anderlecht: "Laat de mannen nu maar even spelen ..."

Union SG vond nog geen oplossing voor Anouar Ait El Hadj

Niet enkel bij RSC Anderlecht is het wachten en zoeken. In het slot van deze mercato wacht Union-middenvelder Anouar Ait El Hadj nog steeds tevergeefs op een transfer. De deal met Dynamo Houston sprong eerder deze week af, waardoor de spelmaker niet naar de MLS kon.

Volgens Het Nieuwsblad wil El Hadj heel graag weg, maar tot op heden is er nog geen nieuwe ploeg voor hem gevonden. De tijd begint te dringen, waardoor het toch afwachten is wat ze bij Union SG met hem gaan doen. Ook hier worden naar pistes als Turkije gespeurd.

KAA Gent raakt niet af van Max Dean

En bij KAA Gent raakt men (voorlopig) niet af van Max Dean, nadat een deal met Bolton Wanderers in laatste instantie afsprong. De Engelse spits aasde nochtans nadrukkelijk op een deal, maar die is er dus niet gekomen. Al maakt Rik De Mil zich sterk dat dat geen probleem zal zijn.

"We hebben als groep en bestuur een mercato gehad waarmee we goed zijn omgegaan. Er waren weinig grote issues of negativiteit. Natuurlijk is het nog niet gedaan, dus moeten we nog eventjes afwachten. Dat is zeer rustig verlopen bij Gent", aldus De Mil op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel tegen OH Leuven.

Max Dean
© photonews

"Er is het verhaal Max Dean, dat klopt. We zijn altijd heel open en duidelijk geweest, ook naar hem toe. We hebben hem de ruimte gegeven om te kijken of er iets in het vooruitzicht is voor hem. Het is jammer dat het voor hem is afgesprongen, maar de banden zijn altijd intact gebleven. Ik heb hem niet opgenomen in de selectie omdat hij er met zijn hoofd niet bij was."

"Maar dat wil niet zeggen dat er iets gebroken is. We gaan wat gesprekken nodig hebben om hem terug mentaal bij de ploeg te brengen en hij zal ook de knop moeten omdraaien, maar we hebben het de voorbije weken correct aangepakt denk ik. Ik verwacht hem zo snel mogelijk terug."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Deschacht was bikkelhard voor Anderlecht: "Laat de mannen nu maar even spelen ..."

Deschacht was bikkelhard voor Anderlecht: "Laat de mannen nu maar even spelen ..."

17:30
Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

20:00
Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

Van vierde klasse naar de JPL: Union-speler maakt indruk

20:20
LIVE: Club-coach Ivan Leko zorgt voor verrassing in de basis tegen Lommel Live

LIVE: Club-coach Ivan Leko zorgt voor verrassing in de basis tegen Lommel

19:47
Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt"

18:30
2
Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden

Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden

18:00
4
Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

Arbitrage maakte opvallende fout tegenover Union: "Onbegrijpelijk"

18:20
LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord

LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord

19:30
5
KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht

16:30
6
'Licht aan het einde van de tunnel: Rode Duivel krijgt schitterend nieuws'

'Licht aan het einde van de tunnel: Rode Duivel krijgt schitterend nieuws'

19:15
Standbeeld en steile ambities mét trofee? KAA Gent tussen droom en bescheidenheid

Standbeeld en steile ambities mét trofee? KAA Gent tussen droom en bescheidenheid

15:30
2
Live. Transfernieuws 4/9: RWDM haalt speler van Club Brugge in huis

Live. Transfernieuws 4/9: RWDM haalt speler van Club Brugge in huis

18:45
Club Brugge schakelt snel en haalt dan toch nog een speler in huis

Club Brugge schakelt snel en haalt dan toch nog een speler in huis

17:00
1
Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:30
Mario Stroeykens op weg naar Futures? Lijkt enige optie te worden

Mario Stroeykens op weg naar Futures? Lijkt enige optie te worden

14:00
4
OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League

OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League

15:00
Dit werd de definitieve schorsing voor Cissé (Gent) en Forbs (Club Brugge)

Dit werd de definitieve schorsing voor Cissé (Gent) en Forbs (Club Brugge)

13:00
137
Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch

Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch

15:15
Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

11:00
'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

13:30
KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

12:30
8
Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

14:16
Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

11:30
1
Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

10:23
3
Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

13:24
OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

11:28
15
LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

11:50
Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

12:00
1
Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

10:40
2
Anderlecht-nieuwkomer is eerlijk na invalbeurt bij Anderlecht: "Vandaag was ik er nog ver van verwijderd" Reactie

Anderlecht-nieuwkomer is eerlijk na invalbeurt bij Anderlecht: "Vandaag was ik er nog ver van verwijderd"

08:00
11
Bob Peeters in de wolken: SK Beveren haalt op het nippertje nog international binnen

Bob Peeters in de wolken: SK Beveren haalt op het nippertje nog international binnen

10:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk vindt na enkele maanden al oplossing voor overbodige aanvaller

OFFICIEEL: KV Kortrijk vindt na enkele maanden al oplossing voor overbodige aanvaller

07:41
OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger

OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger

10:05
Vanaken zet deur naar Lommel héél voorzichtig open: "Dan zal ik alle opties bekijken"

Vanaken zet deur naar Lommel héél voorzichtig open: "Dan zal ik alle opties bekijken"

09:15
4
Hij wist niet eens wat nummer 13 betekende, nu is 'vergeten' doelman plots de held van het Kiel

Hij wist niet eens wat nummer 13 betekende, nu is 'vergeten' doelman plots de held van het Kiel

10:00
4
Ferme domper voor Thomas Henry nadat hij Standard verlaat

Ferme domper voor Thomas Henry nadat hij Standard verlaat

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: - Bork Bork over KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht My-T Vekkie My-T Vekkie over Lommel SK - Club Brugge: - LordJozef LordJozef over Zit OH Leuven diep na 0 op 12? "Onwaarschijnlijk slecht gewerkt" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Jupiler Pro League troeft Eredivisie af: Genk, Anderlecht en Club Brugge superrijk geworden JVD002 JVD002 over OFFICIEEL: Sporting Hasselt verrast met komst van Geoffry Hairemans Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken) Test12 Test12 over Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet TheWiseGuy TheWiseGuy over Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC Locolabo Locolabo over KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved