Belgisch stadiondossier zit alweer muurvast: dit is de reden

De plannen voor de Zebrarena, het toekomstige multifunctionele stadion van Sporting Charleroi in Marchienne-au-Pont, liggen voorlopig stil. De bouwvergunning is afgeleverd en de site werd al gesaneerd, maar de financiering van het project blijft een struikelblok.

De Zebrarena moet niet alleen de nieuwe thuishaven van de Zebra's worden. Sporting wil er ook een multisportcomplex, concertzaal en economische trekpool voor de regio van maken. In april stelde de clubleiding nog dat de werken eind 2026 of begin 2027 zouden moeten starten, met een voorziene bouwtijd van twee jaar. Dat bleek uit een verslag van een publieke vergadering.

Financiering van 75 miljoen euro nog niet rond

Volgens een onderzoek van RTBF is het dossier de voorbije maanden gevoelig vertraagd. Voor de realisatie van de Zebrarena is naar schatting 75 miljoen euro nodig, maar dat financieringsplan is nog niet volledig afgerond.

Een lening van 50 miljoen euro bij Belfius vormt daarbij het grootste knelpunt. De bank vraagt garanties voor dat bedrag, terwijl de Stad Charleroi voorlopig niet bereid is om die rol op zich te nemen.

Stad Charleroi wil geen financiële garantie geven

De oppositie vroeg deze week aan burgemeester Thomas Dermine om de stad garant te laten staan voor de Belfius-lening. De PS-burgemeester ging daar echter niet op in.

"Er is nooit sprake van geweest dat de Stad zou deelnemen aan de financiële constructie", verklaarde Dermine. Hij wijst erop dat het Waalse Gewest al steun voorziet voor het project. Volgens de burgemeester is die gewestelijke tussenkomst logisch, aangezien de Zebrarena de ambitie heeft om uit te groeien tot een grote culturele en regionale ontmoetingsplaats.



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Sporting zoekt alternatieven

Bij Sporting Charleroi wordt ondertussen naar oplossingen gezocht. Zonder de lening bij Belfius dreigt het stadionproject immers niet vooruit te kunnen. Van een officiële vertraging is voorlopig nog geen sprake: de eerste werken waren pas tegen het einde van het jaar voorzien.

Toch neemt de druk toe voor de club en de betrokken overheden. De plannen zijn klaar en de locatie is bouwrijp, maar zonder sluitend financieel akkoord blijft de schop voorlopig in de grond.