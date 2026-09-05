Ravych weg omdat hij geen kapitein werd? Coach Friis spreekt klare taal

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Ravych weg omdat hij geen kapitein werd? Coach Friis spreekt klare taal
Foto: © photonews
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Ravych vertrok niet bij Cercle Brugge omdat hij geen kapitein werd. Coach Lars Friis maakt korte metten met dat verhaal en legt tegelijk uit waarom de overgang van zijn verdediger naar KRC Genk geen verrassing was voor iedereen binnen groen-zwart. Intussen wacht met KAA Gent zondag de volgende opdracht voor Cercle.

Totaal niet waar

Het vertrek van Christiaan Ravych bij Cercle Brugge zorgde de voorbije dagen voor de nodige speculatie. De Belgische verdediger zou volgens berichten ontgoocheld zijn geweest omdat hij, bij afwezigheid van Hannes Van Der Bruggen, niet tot kapitein werd benoemd. Lars Friis spreekt dat verhaal echter nadrukkelijk tegen op de persconferentie van de Vereniging.

“Ik las in de media dat Christiaan boos zou geweest zijn dat hij geen kapitein werd, maar dat is totaal niet waar”, maakt de Deense coach duidelijk. Volgens Friis was Ravych bovendien helemaal niet iemand die daar zwaar aan zou tillen.

“Chris maakte al sowieso deel uit van onze ‘leadership group’. Hij zit als persoon helemaal niet zo in elkaar om wegens die reden boos te zijn”, aldus Friis.

Cercle zag vertrek aankomen

Hoewel Cercle een vaste waarde verloor, kwam de transfer niet volledig onverwacht. Ravych was vijf jaar actief bij de club en wilde zelf een nieuwe stap zetten in zijn carrière. Friis benadrukt dan ook dat er geen reden is om met wrok terug te kijken.

“Het is natuurlijk jammer dat Chris weg is. Hij is een echte Cercle-speler en heeft een groot Cercle-hart”, zegt de trainer. Tegelijk ziet hij het vertrek ook als een bevestiging van de werking binnen de club.

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Cercle wist immers dat Ravych deze zomer kon vertrekken. Voor Friis hoort dat bij de filosofie van Groen-Zwart: jonge spelers opleiden, begeleiden en ontwikkelen om hen vervolgens een volgende stap te laten zetten.

Nieuwe concurrentie in de kern

Ondertussen moet Friis zijn ploeg verder zien uit te bouwen. De komst van nieuwe spelers zorgt voor extra concurrentie en dat is volgens de coach net wat Cercle nodig heeft.

“Dat willen we ook: die onderlinge concurrentie”, klinkt het. Wanneer iedereen fit is, krijgt Friis naar eigen zeggen voldoende mogelijkheden om keuzes te maken en bijvoorbeeld met zijn game changers te werken.

Op dit moment wordt die puzzel bemoeilijkt door blessures. Hannes Van Der Bruggen komt dichter bij zijn terugkeer, maar de wedstrijd tegen KAA Gent komt wellicht nog te vroeg. Kader Ouattara zal wel minuten maken bij Jong Cercle.

Gent komt in topvorm

Zondag wacht met KAA Gent een bijzonder lastige tegenstander. De Buffalo’s begonnen foutloos aan de competitie en komen met twaalf op twaalf naar Jan Breydel. “Gent is een heel solide team”, waarschuwt Friis. Volgens de coach geeft de ploeg weinig kansen weg, speelt ze volgens haar eigen sterktes en straalt ze vertrouwen uit.

Na de nederlaag tegen Lommel SK wil Cercle vooral de goede momenten eindelijk omzetten in punten. Voor rust zag Friis alvast voldoende aanknopingspunten. “In de eerste helft deden we het goed, maar we maakten er geen gebruik van.” Tegen Gent zal dat beter moeten.

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