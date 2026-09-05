RSC Anderlecht verrast vriend en vijand met transferaanpak van Sibierski

Antoine Sibierski heeft bij Anderlecht meteen zijn stempel gedrukt. De nieuwe technisch directeur haalde een groot aantal nieuwe spelers binnen, vaak zonder dat hun namen vooraf uitlekten. Peter Vandenbempt is onder de indruk, al blijft de analist voorzichtig over het uiteindelijke succes.

Vooral de discretie valt op

De omvang van de zomermercato van Anderlecht is één zaak, de manier waarop die transfers tot stand kwamen een andere. Peter Vandenbempt ziet daarin een belangrijke verandering bij de Brusselse club.

“Dat vind ik fantastisch aan Sibierski. Hij houdt transfertargets tot zelfs nadat de deal werd afgesloten buiten de media”, zegt Vandenbempt bij Sporza. Volgens de analist is dat binnen Anderlecht zelfs een prestatie op zich. Het bevestigt bovendien de reputatie van Sibierski als iemand die zelfstandig en bijzonder discreet werkt. Dat Anderlecht de transfers zo lang uit de media kon houden, beschouwt Vandenbempt dan ook als een duidelijk pluspunt.

Een opvallend netwerk

Minstens even opvallend is de herkomst van de nieuwe spelers. Het gaat niet uitsluitend om bekende namen uit de Franse competitie, maar om aanwinsten die uit verschillende windstreken komen.

Volgens Vandenbempt zegt dat veel over het netwerk waarover Sibierski beschikt. “Het wijst erop dat Sibierski een uitgebreid netwerk heeft”, stelt de analist. Aanvankelijk leek het erop dat de Fransman vooral in de Ligue 1 zou shoppen, maar zijn transferbeleid blijkt aanzienlijk breder te zijn.

Toch is voorzichtigheid geboden. Een groot deel van de nieuwkomers is relatief onbekend. Of zij ook daadwerkelijk een sportieve meerwaarde zullen betekenen, valt daarom voorlopig niet te voorspellen.



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Anderlecht krijgt weer ademruimte

De transferactiviteit zorgt ondertussen wel voor groeiend enthousiasme bij de supporters. Anderlecht kan opnieuw grotere bedragen uitgeven en dat heeft een duidelijke impact op de verwachtingen rond de club.

“De omvang van de transfers en de bedragen die eraan worden gespendeerd, geven de supporters het gevoel dat er weer wat mogelijk is bij Anderlecht”, legt Vandenbempt uit.

Dat betekent volgens hem niet dat de club meteen terug is op het niveau van de gouden jaren. Anderlecht kende immers ook periodes waarin elke euro zorgvuldig moest worden omgedraaid.

Pas over een halfjaar duidelijk

De grote vraag blijft uiteraard of Sibierski met zijn aanpak ook sportief succes zal boeken. Daarvoor is volgens Vandenbempt nog veel geduld nodig. “Het succes van deze mercato kunnen we pas over een halfjaar meten”, benadrukt hij. De analist begrijpt tegelijk waarom de aanhang enthousiast wordt van de ontwikkelingen.

Vandenbempt hoorde bovendien dat Sibierski zelfs zonder de transfers van De Cat en Saliba over een stevige portefeuille beschikte, waarbij een bedrag van twintig miljoen euro werd genoemd. “Dat is een enorme vooruitgang, een enorme stap vooruit voor Anderlecht”, besluit Vandenbempt. De verwachtingen zijn daarmee opnieuw hoog, maar het echte oordeel volgt pas wanneer de nieuwe spelers zich op het veld moeten bewijzen.