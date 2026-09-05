Supporters woest na match tegen Club Brugge: Lommel komt met verontschuldigingen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Supporters woest na match tegen Club Brugge: Lommel komt met verontschuldigingen
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Lommel heeft zich geëxcuseerd voor de lange wachtrijen aan de drank- en foodpunten tijdens de thuiswedstrijd tegen Club Brugge. De Limburgse club erkent dat de wachttijden niet aanvaardbaar waren en belooft de problemen aan te pakken.

Lange wachttijden zorgen voor frustratie

Supporters die vrijdagavond naar de eerste uitverkochte thuiswedstrijd van het seizoen kwamen, kregen niet overal de ervaring waarop ze hadden gehoopt. Vooral aan de drank- en foodpunten liepen de wachtrijen stevig op.

Ook supporters die bewust vroeg naar het stadion waren gekomen, moesten volgens de club lange tijd wachten voordat ze iets konden bestellen. De frustratie daarover werd achteraf duidelijk geuit, waarna Lommel besloot publiekelijk te reageren.

“De wachttijden die tijdens deze wedstrijd zijn ontstaan, waren niet aanvaardbaar en waren niet de ervaring die wij onze supporters willen bieden”, laat de club weten via haar officiële kanalen.

Club erkent tekortkomingen

Lommel wil de problemen niet minimaliseren. De club geeft toe dat er tijdens de wedstrijd zaken fout liepen en benadrukt dat de ontvangen reacties van supporters ernstig worden genomen.

“Daarom willen we daar duidelijk over zijn: de wachttijden die tijdens deze wedstrijd zijn ontstaan, waren niet aanvaardbaar”, klinkt het verder. De club biedt daarvoor haar excuses aan.

Lees ook... Ivan Leko kijkt naar twee van zijn spelers: "Maar dat mag je van hen niet verwachten"

Eerste uitverkochte avond

Voor Lommel was de grote belangstelling uiteraard een positieve vaststelling. Tegelijk maakte de massale opkomst ook duidelijk waar de organisatie nog tekortschiet. “De eerste uitverkochte thuiswedstrijd van het seizoen was een bijzonder moment voor onze club”, klinkt het. De club erkent echter dat niet alles verliep zoals het hoorde.

De lange wachtrijen werden daardoor een belangrijk gespreksonderwerp na de wedstrijd. Lommel benadrukt dat het de bedoeling is om van de feedback gebruik te maken om de stadionervaring te verbeteren.

Actie na feedback

De Limburgse club bedankt de supporters niet alleen voor hun geduld, maar ook voor hun opmerkingen. Die feedback moet helpen om problemen sneller zichtbaar te maken en toekomstige wedstrijden beter te organiseren. “We nemen deze signalen mee en gaan er concreet mee aan de slag”, belooft Lommel.

De club zegt daarmee niet alleen de kritiek te hebben gehoord, maar er ook daadwerkelijk werk van te willen maken. De uitdaging wordt nu om ervoor te zorgen dat een volgende druk bijgewoonde thuiswedstrijd niet opnieuw gepaard gaat met lange wachttijden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Lommel SK

Meer nieuws

LIVE: Standard op voorsprong, nét geen gelijkmaker! Live

LIVE: Standard op voorsprong, nét geen gelijkmaker!

22:31
Kans na kans in Standard-Antwerp, maar beslissing valt pas laat dankzij VAR

Kans na kans in Standard-Antwerp, maar beslissing valt pas laat dankzij VAR

22:34
Westerlo-Japanners draaien KV Mechelen helemaal gek: waarom komen ze nu bovendrijven? Reactie

Westerlo-Japanners draaien KV Mechelen helemaal gek: waarom komen ze nu bovendrijven?

22:05
1
RSC Anderlecht verrast vriend en vijand met transferaanpak van Sibierski

RSC Anderlecht verrast vriend en vijand met transferaanpak van Sibierski

22:15
1
Komt KV Mechelen hier nog bovenop? Vanderbiest spreekt zorgen én geloof uit Reactie

Komt KV Mechelen hier nog bovenop? Vanderbiest spreekt zorgen én geloof uit

21:25
2
Ivan Leko kijkt naar twee van zijn spelers: "Maar dat mag je van hen niet verwachten"

Ivan Leko kijkt naar twee van zijn spelers: "Maar dat mag je van hen niet verwachten"

13:30
Jong Genk haalt stevig uit tegen Sporting Hasselt

Jong Genk haalt stevig uit tegen Sporting Hasselt

22:04
Vanhaezebrouck verrast: “Zulte Waregem kan Kortrijk zondag maar beter laten winnen”

Vanhaezebrouck verrast: “Zulte Waregem kan Kortrijk zondag maar beter laten winnen”

21:00
2
Dit presteerden Rode Duivels en andere Belgen vandaag in Europa

Dit presteerden Rode Duivels en andere Belgen vandaag in Europa

21:40
KV Mechelen krijgt na afgang in eigen huis door Westerlo een pijnlijke 2 op 15 aangesmeerd

KV Mechelen krijgt na afgang in eigen huis door Westerlo een pijnlijke 2 op 15 aangesmeerd

20:09
El Ouahdi doet na vertrek boekje open over het grote vooroordeel over KRC Genk

El Ouahdi doet na vertrek boekje open over het grote vooroordeel over KRC Genk

19:30
1
Ravych weg omdat hij geen kapitein werd? Coach Friis spreekt klare taal

Ravych weg omdat hij geen kapitein werd? Coach Friis spreekt klare taal

18:45
📷 OFFICIEEL Beerschot ziet nog twee spelers vertrekken

📷 OFFICIEEL Beerschot ziet nog twee spelers vertrekken

19:00
🎥 Wat een spektakel in Charleroi: Union SG ontsnapt in zinderende slotfase

🎥 Wat een spektakel in Charleroi: Union SG ontsnapt in zinderende slotfase

17:57
Slecht nieuws voor Anderlecht-speler die tot nu toe alles speelde

Slecht nieuws voor Anderlecht-speler die tot nu toe alles speelde

17:30
6
KVM-coach Vanderbiest is dolblij met zijn "beste transfer van de mercato"

KVM-coach Vanderbiest is dolblij met zijn "beste transfer van de mercato"

16:30
2
Euvrard ziet opmerkelijk probleem bij Antwerp Interview

Euvrard ziet opmerkelijk probleem bij Antwerp

16:00
Napoli pakt uit met spectaculaire AI-video rond Kevin De Bruyne voor clash met Inter

Napoli pakt uit met spectaculaire AI-video rond Kevin De Bruyne voor clash met Inter

15:30
Na gemiste transfer en verrassende basisplaats: Romeo Vermant komt met duidelijke boodschap

Na gemiste transfer en verrassende basisplaats: Romeo Vermant komt met duidelijke boodschap

23:38
LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk

LIVE - Speeldag 5 JPL: Jess Thorup dient Vitor Bruno duidelijk van antwoord, Hubert onder de indruk

14:15
5
"Mensen raken me niet snel beu": Ruben Van Gucht verklapt zijn ultieme einddoel De derde helft

"Mensen raken me niet snel beu": Ruben Van Gucht verklapt zijn ultieme einddoel

15:00
2
Club Brugge ziet af tegen Lommel: Hans Vanaken reageert na speciale avond Reactie

Club Brugge ziet af tegen Lommel: Hans Vanaken reageert na speciale avond

23:25
2
Verrijzenis bij KAA Gent: belangrijke pion viert zijn terugkeer na 252 dagen aan de kant

Verrijzenis bij KAA Gent: belangrijke pion viert zijn terugkeer na 252 dagen aan de kant

14:10
Totale ommekeer: stadsbestuur Luik neemt beslissing over Antwerp-fans vanavond in Sclessin

Totale ommekeer: stadsbestuur Luik neemt beslissing over Antwerp-fans vanavond in Sclessin

13:40
10
Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles

Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles

04/09
Ongelukskind Roméo Lavia herontdekt zichzelf bij Chelsea: dit is de huidige stand van zaken

Ongelukskind Roméo Lavia herontdekt zichzelf bij Chelsea: dit is de huidige stand van zaken

13:00
1
Vandenbempt hoopvol voor de CL van Club Brugge? "Dat zeiden ze over Jashari en Stankovic ook"

Vandenbempt hoopvol voor de CL van Club Brugge? "Dat zeiden ze over Jashari en Stankovic ook"

11:10
2
Enorme puzzel door Europees succes: ontdek hier de kalender van de Jupiler Pro League

Enorme puzzel door Europees succes: ontdek hier de kalender van de Jupiler Pro League

11:50
🎥 Emotionele Geoffry Hairemans neemt afscheid van 'zijn Antwerp': dit zijn de beelden

🎥 Emotionele Geoffry Hairemans neemt afscheid van 'zijn Antwerp': dit zijn de beelden

12:26
2
LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo

LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo

10:45
Live. Transfernieuws 5/9: Agyekum vertrekt nog bij Cercle

Live. Transfernieuws 5/9: Agyekum vertrekt nog bij Cercle

11:45
3
Belgisch stadiondossier zit alweer muurvast: dit is de reden

Belgisch stadiondossier zit alweer muurvast: dit is de reden

10:30
2
The InviciMiles? Alle analisten zeggen hetzelfde over KAA Gent en Rik De Mil Analyse

The InviciMiles? Alle analisten zeggen hetzelfde over KAA Gent en Rik De Mil

10:00
3
Franky Van der Elst zet verrassende ploeg in de kijker: "Heel goed werk"

Franky Van der Elst zet verrassende ploeg in de kijker: "Heel goed werk"

09:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het wel héél somber in voor ex-ploeg

Hein Vanhaezebrouck ziet het wel héél somber in voor ex-ploeg

08:30
4
Onbesuisd of heel erg snel? Rik De Mil laat zich uit over nieuwkomer

Onbesuisd of heel erg snel? Rik De Mil laat zich uit over nieuwkomer

07:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Standard - Antwerp: 1-0 Mr bacardi Mr bacardi over KV Mechelen - Westerlo: 0-4 Mr bacardi Mr bacardi over Komt KV Mechelen hier nog bovenop? Vanderbiest spreekt zorgen én geloof uit poestexas poestexas over RSC Anderlecht verrast vriend en vijand met transferaanpak van Sibierski Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Vanhaezebrouck verrast: “Zulte Waregem kan Kortrijk zondag maar beter laten winnen” ontleder ontleder ontleder ontleder over Westerlo-Japanners draaien KV Mechelen helemaal gek: waarom komen ze nu bovendrijven? My-T Vekkie My-T Vekkie over Lommel SK - Club Brugge: 0-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over El Ouahdi doet na vertrek boekje open over het grote vooroordeel over KRC Genk Demogorgon Demogorgon over Vandenbempt hoopvol voor de CL van Club Brugge? "Dat zeiden ze over Jashari en Stankovic ook" Goro Goro over Supporters woest na match tegen Club Brugge: Lommel komt met verontschuldigingen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved