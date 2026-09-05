Supporters woest na match tegen Club Brugge: Lommel komt met verontschuldigingen

Lommel heeft zich geëxcuseerd voor de lange wachtrijen aan de drank- en foodpunten tijdens de thuiswedstrijd tegen Club Brugge. De Limburgse club erkent dat de wachttijden niet aanvaardbaar waren en belooft de problemen aan te pakken.

Lange wachttijden zorgen voor frustratie

Supporters die vrijdagavond naar de eerste uitverkochte thuiswedstrijd van het seizoen kwamen, kregen niet overal de ervaring waarop ze hadden gehoopt. Vooral aan de drank- en foodpunten liepen de wachtrijen stevig op.

Ook supporters die bewust vroeg naar het stadion waren gekomen, moesten volgens de club lange tijd wachten voordat ze iets konden bestellen. De frustratie daarover werd achteraf duidelijk geuit, waarna Lommel besloot publiekelijk te reageren.

“De wachttijden die tijdens deze wedstrijd zijn ontstaan, waren niet aanvaardbaar en waren niet de ervaring die wij onze supporters willen bieden”, laat de club weten via haar officiële kanalen.

Club erkent tekortkomingen

Lommel wil de problemen niet minimaliseren. De club geeft toe dat er tijdens de wedstrijd zaken fout liepen en benadrukt dat de ontvangen reacties van supporters ernstig worden genomen.

“Daarom willen we daar duidelijk over zijn: de wachttijden die tijdens deze wedstrijd zijn ontstaan, waren niet aanvaardbaar”, klinkt het verder. De club biedt daarvoor haar excuses aan.



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Eerste uitverkochte avond

Voor Lommel was de grote belangstelling uiteraard een positieve vaststelling. Tegelijk maakte de massale opkomst ook duidelijk waar de organisatie nog tekortschiet. “De eerste uitverkochte thuiswedstrijd van het seizoen was een bijzonder moment voor onze club”, klinkt het. De club erkent echter dat niet alles verliep zoals het hoorde.

De lange wachtrijen werden daardoor een belangrijk gespreksonderwerp na de wedstrijd. Lommel benadrukt dat het de bedoeling is om van de feedback gebruik te maken om de stadionervaring te verbeteren.

Actie na feedback

De Limburgse club bedankt de supporters niet alleen voor hun geduld, maar ook voor hun opmerkingen. Die feedback moet helpen om problemen sneller zichtbaar te maken en toekomstige wedstrijden beter te organiseren. “We nemen deze signalen mee en gaan er concreet mee aan de slag”, belooft Lommel.

De club zegt daarmee niet alleen de kritiek te hebben gehoord, maar er ook daadwerkelijk werk van te willen maken. De uitdaging wordt nu om ervoor te zorgen dat een volgende druk bijgewoonde thuiswedstrijd niet opnieuw gepaard gaat met lange wachttijden.