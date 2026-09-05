Wat vindt Jess Thorup van de mercato van KRC Genk? De Deen maakt de balans op

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Wat vindt Jess Thorup van de mercato van KRC Genk? De Deen maakt de balans op
Foto: © photonews
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Jess Thorup weet met welke kern hij het de komende maanden zal moeten doen bij KRC Genk. De Limburgers incasseerden een pak miljoenen, maar toonden zich ook heel bedrijvig aan inkomende zijde. Thorup maakt de balans op in de Cegeka Arena.

Genk betaalde 10 miljoen voor Rafiu Durosinmi

Genk zag enkele sterkhouders vertrekken. Kos Karetas trok naar Borussia Dortmund en spijsde de kas met 30 miljoen. Lucca Brughmans tekende voor Liverpool en bracht 33 miljoen in het laatje. Daar komen later waarschijnlijk nog 2 miljoen euro aan bonussen bovenop. Hij blijft wel nog een seizoen op post.

Verder cashte Genk ook voor El Ouahdi (8 miljoen) en Yira Sor (3 miljoen). Aan inkomende zijde valt de transfer van Rafiu Durosinmi op. Genk betaalde maar liefst 10 miljoen euro om de Nigeriaan weg te plukken bij Pisa.

Dimitri De Condé en co betaalden daarnaast ook miljoenen voor Jeppe Erenbjerg, Jerry Afriyie, Milan Roganovic, Christiaan Ravych, Kevin Amaro en Tobe Leysen. Kunt u nog volgen?

Jess Thorup is tevreden over de mercato van Genk

Jess Thorup alvast wel. "Ik vind dat de club een heel goede transferperiode achter de rug heeft", vertelt De Deen bij Het Laatste Nieuws. Thorup ziet dat er voor elke positie twee spelers zijn en heeft het gevoel dat Genk versterkt is ten opzichte van toen hij toekwam.

Hij vindt dat Genk zichzelf een schouderklopje mag geven na de transfers van Karetsas en Brughmans. "Het is ook een soort signaal: bij deze club kunnen jonge spelers stappen zetten en uiteindelijk bij de Europese top belanden."

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De nieuwkomers zullen tijd nodig hebben

Nu is het tijd om alle nieuwkomers in te passen. De aanwinsten moeten de groep leren kennen en zich de speeltijl van het huis eigen maken. En dat gebeurt niet op één, twee, drie, weet Thorup. 

Hij merkt wel dat de nieuwkomers zin hebben om zich te tonen, wat de concurrentie aanscherpt. Thorup vond dat noodzakelijk om het niveau op de training en in wedstrijden te kunnen doen stijgen. Genk lijkt dus met een goed gevoel achter te blijven na de mercato. Zowel sportief als financieel. Het is afwachten of zich dat vertaalt in een successeizoen.

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