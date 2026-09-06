🎥 Verdiende Anderlecht hier rood? Opvallende fase tegen Genk zorgt voor discussie

De eerste helft tussen Anderlecht en KRC Genk leverde geen doelpunten op, maar wel een fase die meteen voer voor discussie werd. Een hoge voet, een botsing en een opvallende beslissing van de scheidsrechter zorgden voor een opvallend moment.

Anderlecht en KRC Genk hielden elkaar zondagavond in de eerste helft in evenwicht. Na een intense openingshelft stond het nog 0-0, maar één fase zorgde meteen voor discussie.

Leo Pétrot en Rafiu Durosinmi gingen in een rechtstreeks sprintduel achter een lange bal aan. De Genk-spits probeerde het leer met het hoofd te raken, terwijl Pétrot zijn been erg hoog bracht om bij de bal te komen. De Anderlecht-verdediger raakte eerst de bal, maar trof daarna ook het hoofd van Durosinmi.

Geen kaart voor Pétrot

De scheidsrechter floot, maar hield de kaarten op zak. Net daar ontstond de discussie. Voor sommigen was de hoge voet voldoende om zelfs aan rood te denken, zeker omdat Durosinmi als laatste man richting doel ging.

Anderen vonden de beslissing dan weer verdedigbaar omdat Pétrot eerst duidelijk de bal speelde en de botsing pas daarna volgde. De beelden laten vooral zien hoe klein de marge was tussen een stevige voetbalactie en gevaarlijk spel.

De fase zal daarom vermoedelijk nog voer voor discussie blijven. Het verschil in interpretatie is groot: van een zware sanctie tot helemaal geen kaart. Juist dat maakt deze fase zo opvallend in een eerste helft waarin de spanning hoog lag, maar doelpunten uitbleven.