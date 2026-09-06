Anderlecht bijt tanden stuk op 'man van 35 miljoen': Brughmans reageert nu op toptransfer

Lucca Brughmans heeft zondagavond nog maar eens laten zien waarom Liverpool bereid was om 35 miljoen euro op tafel te leggen voor een achttienjarige doelman. Amper enkele dagen nadat zijn droomtransfer naar Anfield officieel werd gemaakt, hield de Genkse doelman Anderlecht op 0-0. Met enkele straffe reddingen voorkwam hij dat paars-wit de drie punten pakte.

En vooral: Brughmans leek geen seconde onder de indruk van de gigantische druk die plots op zijn schouders ligt.

"Niet gemakkelijk, maar we hebben gevochten"

Anderlecht was in het Lotto Park de betere ploeg en kreeg de beste mogelijkheden. Brughmans moest meerdere keren ingrijpen en stond onder meer pal op een uitstekende kopbal van Tawfik Bentayeb. Ook later in de wedstrijd hield hij Genk overeind.

Dat leverde Genk uiteindelijk een belangrijk punt op. "Het was niet gemakkelijk", vertelde Brughmans na afloop. "We hebben er hard voor gevochten. Als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je proberen het punt veilig te stellen. Dat hebben we gewoon goed gedaan."

De jonge doelman wees er ook op dat Genk zelf mogelijkheden had om de wedstrijd te winnen. Durosinmi raakte de paal, terwijl Anderlecht vooral in de tweede helft nadrukkelijk op zoek ging naar de openingstreffer. "We hebben ook kansen gehad om de wedstrijd met 1-0 te winnen. Het was heel evenwichtig. Uiteindelijk ben ik wel tevreden met het punt."

Amper 18 en al voor 35 miljoen naar Liverpool

Dat Brughmans onder enorme druk stond, was de voorbije week nauwelijks te vermijden. Liverpool maakte zijn transfer officieel en legde volgens de berichtgeving 35 miljoen euro neer voor de achttienjarige doelman. De Reds laten hem vervolgens nog een seizoen bij Genk spelen, al houden ze de mogelijkheid open om hem eerder naar Engeland te halen.



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Brughmans zelf lijkt daar opvallend nuchter onder. "Het is natuurlijk wel wat veranderd in mijn leven. Er zit meer snelheid op", gaf hij toe. Toch keerde hij maandag gewoon terug naar de training met zijn ploegmaats.

"Op zich was er niet heel veel anders aan dan normaal. Je voelt je wel wat rustiger rond je telefoon, maar ik weet hoe ze mij binnen de ploeg bekijken. Als dat verandert, ben ik voor hen nog steeds dezelfde. Dat apprecieer ik juist van hen."

"Op termijn wil ik eerste keeper van Liverpool worden"

De transfer naar Liverpool is voor Brughmans geen eindpunt. Integendeel. De jonge doelman weet precies waar hij naartoe wil. "Het is de bedoeling om daar uiteindelijk op termijn eerste keeper te worden. Daar ga ik alles aan doen. Stap voor stap."

Daarom wil hij dit seizoen vooral blijven groeien bij Genk. "Ik wil dit jaar het hoogst haalbare met het team bereiken. Daar doe ik nu alles voor."

De vraag of Liverpool hem in januari al naar Engeland kan halen, hield hij bewust af. "Daar kan ik nu niks over zeggen. Dat is maar voor binnen een paar maanden. We zullen zien wat dat allemaal wordt."

35 miljoen? "Dat is niet mijn job"

Het meest opvallende aan Brughmans is misschien wel hoe weinig hij bezig lijkt met het bedrag dat Liverpool voor hem betaalde. 35 miljoen euro is voor een doelman van achttien jaar een gigantisch bedrag, maar zelf weigert hij daar enige druk aan te koppelen. "Dat is iets waar ik geen besef van heb. Dat is niet mijn job. Dat laat ik aan de professionele ploeg."

Ook na zijn uitstekende prestatie tegen Anderlecht voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk. "Ik zeg het: binnen de groep heb ik eigenlijk nog steeds hetzelfde gevoel als vijf maanden geleden. Daar heb ik allemaal niet veel van gemerkt."