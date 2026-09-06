Anderlecht-coach Vitor Bruno legt uit waarom hij Ojea en Antman tegen hun voet liet spelen

Een opmerkelijk beeld na het laatste fluitsignaal in het Lotto Park: alle spelers zegen naar de grond. De ontgoocheling was groot na zoveel kansen en slechts met een gelijkspel uit de strijd tevoorschijn te komen. Vitor Bruno kon het begrijpen, maar kreeg ook veel kritiek van de supporters. Wij legden hem een paar van hun zorgen voor.

Anderlecht bleef zondagavond steken op een 0-0-gelijkspel tegen Genk, maar Vitor Bruno zag vooral redenen om tevreden te zijn. De Portugese coach vond dat zijn ploeg veel meer verdiende dan een punt en wees daarbij op de kansen die Anderlecht creëerde. Tegelijk verklaarde hij enkele opvallende tactische keuzes, waarbij hij spelers bewust op hun minder natuurlijke flank liet spelen.

"We verdienden veel meer dan een draw"

Anderlecht kreeg tegen Genk verschillende uitstekende mogelijkheden, maar Lucca Brughmans groeide uit tot een belangrijke sta-in-de-weg. De jonge doelman van Genk pakte onder meer uit met een geweldige redding op een kopbal van Tawfik Bentayeb.

Toch was Bruno niet van mening dat zijn ploeg slecht voor de dag kwam. "We verdienden veel meer dan een draw", stelde de Anderlecht-coach. "We hebben voor de tweede keer op rij geen doelpunt geïncasseerd en creëerden drie à vier 100 procent kansen. De doelman van Genk speelde een geweldige wedstrijd."

Bruno zag uiteraard nog ruimte voor verbetering in de afwerking. "We hadden een paar kansen beter kunnen uitspelen. Als we dat doen, kunnen we Genk nog meer in de problemen brengen. Maar ik ben heel trots op mijn spelers. Het was niet makkelijk voor hen om onder deze omstandigheden te spelen."

Waarom een linksvoetige op rechts en een rechtsvoetige op links?

Opvallend waren ook de posities waarin Bruno verschillende spelers liet spelen. Oliver Antman werd bijvoorbeeld vanaf de linkerkant gebruikt, terwijl Noa Ojea aan de andere kant tegen zijn voet moest spelen. De trainer had daar een duidelijke reden voor.



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"Genk speelde met een lijn van vier en misschien konden we daar ruimte vinden", legde Bruno uit. "Daarom wilden we met de backs meer verticale loopacties maken."

Dat verklaarde volgens hem ook waarom spelers niet noodzakelijk op hun favoriete flank stonden. Door de positionering wilde Anderlecht de Genkse defensie voor moeilijke keuzes plaatsen en tegelijk ruimte creëren voor de opkomende backs.

Bruno was vooral onder de indruk van de arbeid die Maamar en Augustinsson leverden. "Ik was onder de indruk van hoeveel loopacties Maamar en Augustinsson hebben gemaakt. Dat zijn momenten in een wedstrijd waarop je die ruimtes moet aanvallen."

"Ik zou me meer zorgen maken als we geen kansen creëerden"

De grootste frustratie bleef uiteindelijk de efficiëntie. Anderlecht had voldoende mogelijkheden om de wedstrijd te winnen, maar slaagde er niet in om Brughmans te kloppen. Volgens Bruno hoeft dat echter niet meteen tot paniek te leiden.

"Kan je efficiëntie trainen? Alles kan je trainen", antwoordde hij. "Maar ik zou me meer zorgen maken als we geen kansen creëerden."

Ojea krijgt vertrouwen, Bentayeb moest ander werk leveren

Ook Noa Ojea kreeg na zijn eerste basisplaats een positieve beoordeling. De jongeling werd beloond voor zijn sterke invalbeurt tegen Kortrijk en past volgens Bruno goed bij wat hij van zijn spelers verlangt. "Ojea is er vanaf het begin bij, kent onze tactiek en ik hou van het type speler dat hij is", aldus Bruno.

Ook over Bentayeb was de coach tevreden, al speelde de aanvaller een andere rol dan gewoonlijk. Hij werd bewust wat verder van het doel gepositioneerd om het middenveld extra ondersteuning te bieden.

"We hadden iemand nodig om het middenveld te ondersteunen. Hij deed wat wij van hem gevraagd hebben en heeft ook veel verdedigend werk geleverd. Hij deed het goed."