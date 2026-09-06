Reactie Jess Thorup is wel héél positief en weet zelfs dit te draaien: "Zij hadden meer expected goals"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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Jess Thorup is wel héél positief en weet zelfs dit te draaien: "Zij hadden meer expected goals"
Foto: © photonews
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Jess Thorup moest zondag vrede nemen met een punt op het veld van Anderlecht. Genk speelde 1-1 gelijk in het Lotto Park, terwijl de thuisploeg op basis van het aantal kansen en de expected goals meer aanspraak mocht maken op de overwinning. Toch zag de Genk-coach voldoende positieve elementen bij zijn ploeg, met Lucca Brughmans als uitblinker.

Genk trok met duidelijke ambities naar Brussel. De Limburgers wilden winnen, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel. Thorup kon daar, gezien het wedstrijdverloop, mee leven. "Ons doel was om te winnen. Maar als dat niet kan, moet je het op één na beste pakken en dat is niet verliezen", vertelde de Deense coach na afloop.

Goed verdedigd

Anderlecht creëerde uiteindelijk de betere mogelijkheden en had ook een hogere expected-goalswaarde.  Thorup slaagde erin om dat als positief voor zijn ploeg te doen klinken. 

"Zij hadden meer expected goals, dus we hebben goed verdedigd", stelde hij. "We hebben de voorbije wedstrijden veel gescoord en iedereen verwachtte daarom ook veel goals van ons. We hebben op de paal geschoten en hadden het bij andere mogelijkheden beter kunnen doen."

Toch wilde Thorup vooral de mentaliteit van zijn spelers benadrukken. Genk bleef geloven in een goed resultaat, ook op momenten dat Anderlecht nadrukkelijker de wedstrijd naar zich toe trok. "Ik zag een team dat geloofde dat er hier iets mogelijk was. Er zijn zeker positieve punten aan deze wedstrijd."

Brughmans maakt indruk onder grote druk

Een van die positieve punten was zonder twijfel Lucca Brughmans. De achttienjarige doelman stond na zijn lucratieve transfer naar Liverpool opnieuw onder een vergrootglas, maar liet zich daar niet door beïnvloeden. Brughmans moest verschillende keren ingrijpen en hield Genk in de wedstrijd.

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"Er is de voorbije dagen veel over onze doelman gesproken en hij heeft ons vandaag zeker twee keer gered", erkende Thorup.

De Genk-coach had bovendien bewust veel contact met zijn jonge doelman in de aanloop naar de wedstrijd. De transfer naar Liverpool voor naar verluidt 35 miljoen euro brengt immers een enorme hoeveelheid aandacht met zich mee voor een speler die nog maar achttien is.

"Ik heb veel met hem gesproken. Ik heb hem gezegd dat hij nu zijn zorgen kan loslaten na zijn transfer", aldus Thorup. "Hij was op zijn achttiende al zo matuur om hiermee om te gaan. Dat heb je nodig om de grote carrière te kunnen maken die van hem wordt verwacht."

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