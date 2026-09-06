Vijf verschillende meningen over Anderlecht: Stijn Stijnen het meest positief

RSC Anderlecht ontvangt op zondagavond KRC Genk in eigen huis. Na een heel drukke transferzomer is het de vraag of paars-wit alvast voorbij de Limburgers richting de subtop kan raken. Want dat het voor Sibierski een wilde zomer is geweest, dat staat sowieso buiten kijf.

Als RSC Anderlecht wint in eigen huis van KRC Genk, dan springt het over de Limburgers en laat het ook onder meer STVV achter zich op weg naar een plaatsje in de subtop. Bij een nederlaag zou het dan weer een teleurstellende 6 op 15 worden.

Paars-wit heeft werk aan de winkel, maar de voorbije weken was het toch al te vaak iets te veel op en af - ook bij de meningen van de analisten. Diversen onder hen hadden ook deze week weer heel wat te vertellen over de zaak.

Iedereen heeft een mening over Anderlecht

"Is het gevoel plots gekanteld bij RSC Anderlecht? Coach Bruno die bij de supporters moet gaan na de nederlaag tegen Union SG ook? Bruno leek zelf wel dat moment te willen nemen, dus dat was wat raar", aldus Joris Brys in 90 Minutes over de zaak.

Waarop Sam Kerkhofs meteen inspeelde: "Ik heb de wedstrijden in de Europa League niet volledig kunnen bekijken, omdat ik laat moest werken op donderdagen. Daardoor was de euforie er bij mij minder. Ik heb de match in Beveren gezien en die was niet goed en ook tegen Union was het echt niet goed. Wat dachten we ook tegen Union SG?"

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"Ze konden gewoon niet veel beter, daarom dat ik het ook raar vond dat Bruno het zijn fout vond. Wat zou hij anders hebben gedaan? Je bent geklopt door een ploeg die op bijna elke positie een speler heeft die bij Anderlecht in de basis staat. Als het show was? Dan moet je opletten, want dan is het nu al snel en dat kan je maar één keer doen. Deze nederlaag had je nog kunnen slikken. Als Anderlecht derde kan worden, dan is het echt een stap naar voren hé."



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Filip Joos vond het parcours van Anderlecht tot op heden nog niet echt indrukwekkend: "Tegen La Louvière win je in de laatste minuut, in Beveren was het een accident de parcours en nu is het al een geaccidenteerd parcours. Er is zeker nog een weg af te leggen."

Ariël Jacobs kritisch

Ariël Jacobs was in Café Constant ook kritisch: "De Europese campagne mag er zijn, zeker en vast. Maar dat heeft misschien wat verblindend gewerkt. De nederlaag op Beveren was echt een accident de parcours, maar tegen Union SG absoluut niet."

"Wat je ziet, gaat verder dan een paar posities waar sprake over was. Als ik zie waar het gevaar komt van bij Union, dan stel ik mij er vragen bij. Als het een momentopname is, dan moeten er lessen uit getrokken worden. Het contrast tussen de twee ploegen qua intensiteit en tempo was te groot om normaal te zijn."

Volgens Stijn Stijnen is het (nog) niet dramatisch gesteld met Anderlecht

Stijn Stijnen predikte in Ongefilterd dan weer rust: "Voor de wedstrijd tegen Union SG was er bijna euforie over Anderlecht. Zo voelde ik dat toch aan. De voorbeschouwing op de match tegen Union leek daarop ook te zijn toegespeeld."

"Als Union iets minder goed is en Anderlecht iets beter, dan was de teneur nu misschien helemaal anders. Ze hebben een goed Europees parcours afgelegd en hebben een coach die grinta brengt, dus het is niet zo dramatisch", suste hij.