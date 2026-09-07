De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...
Foto: © photonews
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Vijf speeldagen ver in de Jupiler Pro League. Hoog tijd om de barometer van de ploegen eens voor te houden? Er is al heel wat gebeurd en er staat duidelijk ook nog heel wat te gebeuren. We lijsten het dan ook graag eens voor u op wie er al indruk maakte.

AA Gent is de verrassende leider na vijf speeldagen

Wie voor de start van het seizoen voorspelde dat AA Gent na vijf speeldagen alleen aan de leiding zou staan, mag zich gerust aan een Lottoformulier wagen. Na een tegenvallende Play-offcampagne in 2026 waren de verwachtingen rond de Buffalo's eerder beperkt. Zeker omdat met Michal Skoras een bepalende pion vertrok en ook verdediger Samuel Kotto andere oorden opzocht.

Vergara Josué
© photonews

Toch heeft KAA Gent deze zomer gericht ingegrepen op de transfermarkt. Christian Burgess bracht achterin meteen rust en leiderschap, terwijl zijn samenwerking met Mouhamed Ngom nu al bijzonder betrouwbaar oogt. Ook Josué Vergara lijkt een voltreffer.

Vooral de hand van Rik De Mil is steeds duidelijker zichtbaar. Gent speelt met overtuiging, pakte een knappe vijf op vijf en versloeg daarbij ook Club Brugge. De vraag is uiteraard hoe lang de Oost-Vlamingen dit niveau kunnen aanhouden, maar hun openingsweken verdienen meer dan een voetnoot.

Charleroi, Standard en Zulte Waregem verrassen positief

Ook Sporting Charleroi hoort bij de opvallendste ploegen van de eerste vijf speeldagen. Twaalf punten voor de Zebra's was vooraf geen voor de hand liggende voorspelling, zeker niet na een zomer waarin Yacine Titraoui, Parfait Guiagon en Etienne Camara vertrokken. Drie van de grootste sterkhouders verdwenen, terwijl Charleroi nauwelijks investeerde in vervangers. 

Mbemba Freddy Charleroi
© photonews

Mario Kohnen toont voorlopig dat de keuze van Mehdi Bayat en Nicolas Frutos om hem vertrouwen te geven, verdedigbaar was. Charleroi verloor wel van Union, maar maakte ook in die wedstrijd een sterke indruk. Aan het Mambourg hopen ze vooral dat deze ploeg haar energie en efficiëntie kan vasthouden.

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Bij Standard klinkt na de moeizame competitiestart opnieuw optimisme. De Rouches lieten in hun eerste twee wedstrijden vier punten liggen door zwakke slotfases, maar de fundamenten waren zichtbaar. Inmiddels volgden drie overwinningen op rij en lijken de nieuwkomers hun rol te vinden. In Luik weet men echter als geen ander dat een goede reeks snel kan omslaan.

Zulte Waregem verdient eveneens een vermelding. Essevee vocht vorig seizoen nog tegen de degradatie, maar staat na vijf speeldagen vijfde en is nog ongeslagen. Dat is des te opvallender omdat Jeppe Erenbjerg en Joseph Opoku, twee belangrijke aanvallende krachten, vertrokken. De punten die Zulte Waregem nu verzamelt, kunnen later in het seizoen goud waard blijken.

Union en Club Brugge blijven de referenties

De strijd om de titel zal naar verwachting opnieuw draaien rond Union SG en Club Brugge. AA Gent mag dan voorlopig de rangschikking aanvoeren, maar Club Brugge blijft op papier het best uitgerust om een heel seizoen mee te doen. Blauw-zwart lijkt na de transferzomer wel iets minder sterk dan voordien, maar de kern beschikt nog altijd over veel kwaliteit en ervaring.

Club Brugge
© photonews

Union heeft intussen de status van topclub helemaal verworven. Elke zomer vertrekken er sleutelspelers uit het Dudenpark, maar de Brusselaars slagen er telkens opnieuw in om hun niveau én hun mentaliteit te bewaren. Zonder het onnodige puntenverlies tegen Zulte Waregem had de regerende kampioen zelfs een perfect rapport kunnen voorleggen. Dat Union blijft presteren, is al lang geen verrassing meer.

Anderlecht en Racing Genk moeten snel een versnelling hoger schakelen

RSC Anderlecht en Racing Genk troffen elkaar zondag in een wedstrijd die een affiche tussen twee ambitieuze clubs had moeten zijn. Voorlopig blijven beide teams echter onder de verwachtingen. Genk kan zich optrekken aan zijn aanvallende cijfers, al lukte scoren in het onderlinge duel niet. De Limburgers hebben voldoende talent om in de komende weken op te klimmen, maar het vertrek van Karetsas en El Ouahdi zal niet eenvoudig op te vangen zijn.

anderlecht ontgoocheling
© photonews

Bij Anderlecht ligt het verhaal anders. De zomertransfers werden goed onthaald en paars-wit gaf bijna recordbedragen uit. Enkel in het eerste seizoen onder Marc Coucke werd nog meer geïnvesteerd. Trainer Vitor Bruno zoekt wel nog naar de juiste offensieve verhoudingen. Dat is niet onlogisch na een drukke mercato, maar zonder play-offs wegen verloren punten extra zwaar. Anderlecht moet dan ook snel resultaten koppelen aan het aanwezige potentieel.

RAAL, KV Kortrijk en OH Leuven onderaan in de problemen

Onderaan de rangschikking lijkt de strijd om het behoud al volop bezig. RAAL La Louvière ontsnapte vorig seizoen maar nipt aan de degradatie en staat voor de vaak gevreesde tweede jaargang op het hoogste niveau. De Wolven ogen voetballend beter dan een seizoen geleden, maar trainer Edward Still zal dat snel in punten moeten vertalen.

KV Kortrijk maakt voorlopig een nog zorgwekkendere indruk. De Kerels hebben na vijf speeldagen nog geen enkel punt en lijken kwalitatief tekort te komen voor de Jupiler Pro League. Michiel Jonckheere probeert met beperkte middelen het maximum uit zijn groep te halen. Hein Vanhaezebrouck verwoordde het scherp: als Jonckheere dit KVK in eerste klasse houdt, mag hij zich kandidaat noemen voor trainer van het jaar.

Ook bij OH Leuven is de ongerustheid groot. De Leuvenaars zagen hun kern deze zomer verzwakken en Timmy Simons zoekt nog naar oplossingen. Als de resultaten snel uitblijven, dreigt hij vroeg in het seizoen al onder druk te komen staan.

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