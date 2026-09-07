Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend"

RSC Anderlecht raakte tegen KRC Genk niet verder dan een teleurstellende 0-0 gelijkspel in eigen huis. Daardoor hebben de Brusselaars amper 7 op 15, waardoor de kloof met KAA Gent, Union SG en Club Brugge weer wat groter is geworden. Een teleurstellende competitiestart, waarbij het nog wat zoeken is voor paars-wit.

Tegen KRC Genk viel op dat een aantal van de nieuwkomers die vrij laat op Neerpede aankwamen werden gebruikt door coach Bruno. En daardoor is het opnieuw helemaal van nul beginnen om de spelers goed in te passen.

Dat maakt dat paars-wit nog tijd kan prediken, maar eigenlijk heeft het dat niet gezien de situatie in de Jupiler Pro League en gezien het feit dat er dit jaar geen play-offs zijn, geen halvering van de punten en geen extra kansen om dus nog iets recht te zetten.

Kloof met KAA Gent & co groeit

En zo is de kloof met KAA Gent, Union SG en Club Brugge ondertussen toch al acht, zes en vijf punten na vijf speeldagen. Marc Degryse merkt op dat paars-wit het vooral heel lastig heeft om tot veel doelpunten te komen momenteel. "Anderlecht heeft drie keer gescoord momenteel ... In vijf wedstrijden samen."

"Tegen Racing Genk stonden drie andere spitsen aan de aftrap: Oliver Antman, Tawfik Bentayeb en Noa Ojea. Plus die Griekse jongen op het middenveld: Ilias Koutsoupias. Het lijkt wel of Anderlecht begint aan een nieuwe voorbereiding. Als je me nu vraagt wat over een maand de type-ploeg van Anderlecht zal zijn, dan moet ik momenteel vogelpikken", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.

Anderlecht moet kwaliteit leveren

Dat wil zeggen dat je volgens Degryse de Brusselaars tijd moet geven, maar die tijd is er niet echt. En het spelniveau is er tot op heden ook niet echt: "Ik vond ze afgelopen week tegen Union, Kortrijk en Racing Genk ronduit teleurstellend.” Volgens Degryse blijft Anderlecht steken in goede bedoelingen.



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Met intensiteit alleen raak je er niet meer, er moet ook kwaliteit komen. Maamar maakt de kansen niet af, Augustinsson haalt de achterlijn zonder goede voorzetten af te leveren, ... En volgens de analist begint ook het publiek stilaan ongeduldig te worden. Dat is een gevaarlijk kruitvat.