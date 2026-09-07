Johan Boskamp ziet opvolger van Thibaut Courtois rondlopen in de JPL

Lucca Brughmans heeft zijn toekomst verzekerd met een toptransfer naar Liverpool, maar blijft voorlopig gewoon onder de lat staan bij KRC Genk. De Limburgers ontvangen 35 miljoen euro voor hun jonge doelman, terwijl hij het huidige seizoen nog mag afmaken in de Cegeka Arena. Volgens Johan Boskamp is dat voor alle partijen zowat het ideale scenario.

Brughmans krijgt zo de kans om nog een volledig seizoen op hoog niveau te spelen zonder meteen in de concurrentiestrijd op Anfield te worden gegooid. Voor een jonge keeper is continuïteit bijzonder belangrijk, en net daar ziet Boskamp de grote meerwaarde van deze constructie.

Bij Het Belang van Limburg sprak hij zijn waardering uit voor de deal. “Gelukkig maar. Ik vind het wel knap onderhandeld van KRC Genk. Ze cashen 35 miljoen en mogen hem nog een jaartje gebruiken. Ook voor Brughmans zelf is dit de beste oplossing. Op deze leeftijd moet hij gewoon spelen. Bij Liverpool was dat moeilijk geweest.”

Boskamp ziet toekomst op Anfield

De transferprijs is stevig, maar Boskamp vindt dat Liverpool daarmee niet noodzakelijk te veel betaalt. Hij volgt Brughmans al sinds diens jeugdopleiding en gelooft dat de doelman nog een enorme stap kan zetten.

Of de doelman op termijn Alisson Becker kan opvolgen? Boskamp sluit het allerminst uit. “Die kans zit er dik in, want dan is Becker einde contract. Ik volg Brughmans al van bij de jeugd en vind hem een hartstikke goeie keeper.”

De analist gaat zelfs nog een stap verder. “Misschien wel het grootste Belgische keeperstalent sinds Thibaut Courtois. Hij heeft alles: lengte, snelheid en goeie voetjes.”



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Ook Rode Duivels komen ter sprake

Voor Genk is de deal financieel bijzonder aantrekkelijk. De club ontvangt nu al een enorme transfersom, maar hoeft zijn eerste doelman sportief nog niet meteen af te staan. Liverpool kan Brughmans ondertussen verder laten rijpen in een vertrouwde omgeving.

Boskamp gelooft dan ook sterk dat de investering zich kan terugbetalen. “35 miljoen euro is een hoop geld, maar ik denk wel dat Liverpool een goeie zaak heeft gedaan.”

Volgens hem ligt er zelfs een toekomst bij de Rode Duivels in het verschiet. “Ik geloof echt dat Brughmans de toekomstige doelman van de nationale ploeg wordt.”