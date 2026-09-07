Anderlecht kan alvast één groot positief punt meepakken uit voorbije matchen, maar... "Niet enkel hun schuld"

Anderlecht moest zondag vrede nemen met een punt tegen Genk, maar hield aan het 1-1-gelijkspel ook een duidelijke opsteker over. Na de defensieve problemen tegen Union stond de organisatie achterin als een huis. Nieuwkomer Ilias Koutsoupias maakte indruk, terwijl Léo Pétrot en Giulian Biancone steeds meer een betrouwbaar duo lijken te worden. De Fransman was na afloop dan ook opvallend duidelijk over wat Anderlecht uit de wedstrijd kan meenemen.

Anderlecht hield zondag een punt over aan zijn wedstrijd, maar had op basis van het spel wellicht op meer gehoopt. Vooral centraal achterin stond het goed bij paars-wit. Nieuwkomer Ilias Koutsoupias maakte een overtuigende eerste indruk, terwijl Giulian Biancone en Léo Pétrot een stevig Frans duo vormden in de defensie.

Pétrot verscheen na afloop voor de pers en blikte met gemengde gevoelens terug. De centrale verdediger zag een Anderlecht dat zijn plan in grote lijnen uitvoerde, maar voor eigen publiek niet de beslissende openingstreffer vond.

Pétrot: "We brachten hen in problemen"

"Ik denk dat we de wedstrijd hebben gespeeld die we wilden spelen, zowel qua intenties als in wat we hadden voorbereid", aldus Léo Pétrot. "We hebben hen geregeld in moeilijkheden gebracht en creëerden verschillende kansen. Zeker in de eerste helft, toen hun doelman een aantal goede reddingen moest verrichten."

Na de pauze verloor Anderlecht volgens Pétrot wat van zijn rust aan de bal. Paars-wit wilde te graag forceren en werd daardoor minder nauwkeurig in de laatste zone.

"In de tweede helft probeerden we op dezelfde manier door te gaan, maar misschien ontbrak het ons aan geduld. We speelden ook wat te gehaast, omdat we absoluut dat doelpunt wilden maken en voor eigen publiek de drie punten wilden pakken", klonk het eerlijk.



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Defensieve reactie na moeilijke match bij Union

De nul houden was wel een opsteker voor Anderlecht. Na de problemen die paars-wit eerder bij Union ondervond, gaf de ploeg deze keer weinig uitgespeelde kansen weg tegen een tegenstander uit de top.

"Het is positief dat we de nul houden en zo dat punt meenemen", vervolgde Pétrot. "Natuurlijk zijn we competitief ingesteld en wilden we winnen, maar we hebben heel weinig kansen weggegeven."

De samenwerking tussen Pétrot en Biancone lijkt alvast snel vorm te krijgen. Toch wilde de Fransman de verdienste voor de clean sheet niet uitsluitend bij de achterhoede leggen.

"We zijn een team. Als we een doelpunt slikken, ligt dat niet alleen aan de verdediging. En als we niet scoren, is dat evenmin enkel de fout van de aanval. Wij moeten vanuit de verdediging ook zorgen dat we onze aanvallers goed bedienen."

Pétrot liet zondag inderdaad enkele verzorgde inspeelpasses richting de aanvallende spelers zien, zonder dat die uiteindelijk een doelpunt opleverden.

Meer concurrentie in de selectie

Met het gelijkspel schiet Anderlecht weinig op in het klassement. Trainer Vitor Bruno moet tegelijk verder bouwen aan een ploeg waarin op het einde van de transferperiode nog heel wat nieuwe spelers arriveerden.

"We moeten op deze weg voortgaan", besloot Pétrot. "Zoals ik zei: ik denk dat we de juiste wedstrijd hebben gespeeld. Alleen dat ene doelpunt, of misschien twee doelpunten, ontbrak om het verschil te maken."

"De ploeg is versterkt. Dat zorgt voor concurrentie en meer mogelijkheden in de kern. Dat zal nodig zijn, gezien het aantal wedstrijden dat we dit seizoen nog moeten spelen."