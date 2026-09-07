Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

RSC Anderlecht is het nieuwe seizoen gestart met een povere zeven op vijftien. Toch wil Silvio Proto niet panikeren. Integendeel: de voormalige aanvoerder verwacht héél véél van Anderlecht.

De ambitie bij RSC Anderlecht was voor de start van het nieuwe seizoen héél duidelijk. De Belgische recordkampioen had de ambitie om Club Brugge en Union SG de komende maanden te kietelen.

In dat opzicht is de derde plaats in het eindklassement dit seizoen het absolute minimum. Michael Verschueren liet zich zelfs al ontvallen dat er in het Lotto Park al wordt gekeken naar de tweede plaats én deelname aan de Champions League.

Mikken op tweede plaats? De realiteit bij RSC Anderlecht ziet er héél anders uit

Na amper vijf speeldagen ziet de realiteit er op Neerpede anders uit. Anderlecht kampeert momenteel op een povere negende plaats - die stek wordt gedeeld met Lommel SK en Antwerp FC - in de rangschikking.

De Brusselaars wonnen tegen RAAL La Louvière en KV Kortrijk, terwijl paars-wit in eigen huis bleef steken op een scoreloos gelijkspel tegen KRC Genk. Op de Freethiel van SK Beveren en in het Dudenpark van Union SG werd verloren.







Vooral de verliespartij in de Brusselse derby deed pijn aan de paars-witte ogen. Het middenveld van Anderlecht werd simpelweg weggespeeld. Les Unionistes wonnen met zware 3-0-cijfers.

"Ik vind nog steeds dat Union géén betere ploeg heeft dan Anderlecht", blijft Silvio Proto in La Tribune achter eerder uitgesproken woorden staan. "Daar hebben de resultaten van de voorbije weken niets aan veranderd. "

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De voormalige doelman én aanvoerder van Anderlecht verwacht binnenkort een volledig ander - Antoine Sibierski haalde ondertussen een extra bus met versterkingen - paars-wit te zien. "We hebben het beste Anderlecht nog niet gezien."

Welke speler van Union SG ik graag bij RSC Anderlecht wil zien? Enkel Adam Zorgan zou in mijn ogen een meerwaarde zijn

"Terwijl ik denk dat de spelers van Union de voorbije weken wél al top waren", gaat Proto verder. "In mijn ogen heeft Anderlecht meer individuele kwaliteiten dan de buren uit Vorst."

Proto besluit zelfs door nog een stapje verder te gaan. "Welke speler van Union ik graag bij Anderlecht wil zien? Enkel Adam Zorgan zou in mijn ogen een meerwaarde zijn. Verder zijn de spelers van Anderlecht minstens van hetzelfde niveau."