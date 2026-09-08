Lommel krijgt opvallend verwijt na duel met Club Brugge

Lommel verloor vrijdag met 0-1 van Club Brugge, maar volgens Jacky Mathijssen zat het probleem niet alleen in het resultaat. De voormalige trainer mistte vooral iets wat volgens hem bij de identiteit van Lommel hoort: strijd.

“Wat waren ze lief voor Club!”

Jacky Mathijssen keek vrijdag met gemengde gevoelens naar de confrontatie tussen Lommel en Club Brugge. In Het Belang van Limburg spaarde de voormalige trainer zijn kritiek niet. Vooral de manier waarop de thuisploeg Club Brugge partij gaf, stelde hem teleur.

“Misschien kijk ik met iets te veel nostalgie terug op de bikkelharde duels die wij vroeger met Lommel speelden tegen Club Brugge”, klinkt het bij Mathijssen. “Maar wat ik vrijdag in Lommel zag, was compleet het tegenovergestelde. Was dit nu ‘de Hel van het Noorden’?”

Volgens de ex-trainer was de beruchte bijnaam vrijdagavond vooral op de tribunes van toepassing. Op het veld ontbrak volgens hem de nodige verbetenheid. “Wat waren ze lief voor Club!”

Slechts zeven overtredingen

Mathijssen wijst daarbij op een opvallend cijfer. Lommel maakte tijdens de volledige wedstrijd amper zeven overtredingen. Club Brugge ging daarentegen vijftien keer over de schreef.

“Lommel heeft ocharm zeven overtredingen gemaakt in 90 minuten”, aldus Mathijssen. “Dat is er eentje om het kwartier.” Volgens hem zegt dat veel over het gebrek aan fysieke strijd.



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De oud-trainer trekt het zelfs door naar de individuele duels. “Minstens drie spelers van Club hebben in die hele wedstrijd geen enkele trap of duw moeten incasseren.” Niemand van de bezoekers zou volgens Mathijssen met noemenswaardige fysieke averij richting Brugge zijn vertrokken.

Een vergelijking met vroeger

Daarmee grijpt Mathijssen terug naar zijn herinneringen aan de vroegere duels tussen beide clubs. In die wedstrijden zag hij naar eigen zeggen veel meer strijd en hardheid.

“Zeven fouten? Harm van Veldhoven alleen maakte er in onze tijd al meer”, stelt Mathijssen. De vergelijking maakt duidelijk wat hem vrijdag vooral dwarszat: Lommel verloor niet alleen de wedstrijd, maar volgens hem ook een stukje van de traditionele onverzettelijkheid.

Toch ziet Mathijssen ook iets positiefs

Toch is zijn boodschap niet uitsluitend negatief. Mathijssen ziet ook een belangrijke reden om optimistisch te blijven. Na vijf speeldagen heeft Lommel slechts drie doelpunten geïncasseerd. Alleen KAA Gent en Club Brugge doen defensief nog beter.

Bovendien vindt Mathijssen dat er tegen een matig Club Brugge meer had ingezeten. Zijn conclusie is daarom duidelijk: “Er is niets mis met af en toe wat meer bikkelen”, besluit hij dan ook.