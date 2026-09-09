Antwerp handelt meteen na exit Marc Overmars

Antwerp moet na het vertrek van Marc Overmars op korte termijn een nieuw sportief beleid uitstippelen. De Nederlander legde zijn functie als sportief directeur neer om gezondheidsredenen, waardoor de Great Old plots zonder de man zit die de voorbije jaren een groot deel van het sportieve beleid mee vormgaf.

Overmars maakte zelf bekend dat zijn gezondheid hem dwingt om zijn professionele activiteiten stop te zetten. Hij was nog volop bezig met de toekomst van Antwerp en gesprekken over een contractverlenging liepen, maar die plannen verdwijnen nu volledig naar de achtergrond.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat Antwerp op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Tot die opvolger gevonden is, worden de taken van Overmars intern verdeeld. Daarbij krijgt hoofdscout Joachim Vercaigne een belangrijke rol. Hij gold op sportief vlak al als de rechterhand van Overmars en zal daardoor voorlopig extra verantwoordelijkheden opnemen.

Vercaigne krijgt tijdelijk meer gewicht

Dat Antwerp intern opvang voorziet, moet voorkomen dat er op sportief vlak een vacuüm ontstaat. Zeker nu het seizoen volop bezig is, kan de club zich weinig stilstand veroorloven. De transfermarkt is wel gesloten, maar scouting, contractplanning en voorbereiding op toekomstige dossiers lopen gewoon verder.

Vercaigne kent de werking van dichtbij en hoeft zich dus niet eerst in te werken. Dat maakt hem logisch als tijdelijke spil, al blijft de zoektocht naar een volwaardige opvolger van Overmars belangrijk.

Antwerp zoekt stabiliteit

Sportief kende Antwerp een wisselvallige competitiestart. Na vijf speeldagen staat de ploeg tiende met zeven punten. De Great Old won twee wedstrijden, speelde één keer gelijk en verloor ook twee keer.





Dit weekend wacht bovendien meteen een stevige test met de reis naar Club Brugge. Terwijl de spelersgroep zich op die wedstrijd richt, moet achter de schermen tegelijk een nieuwe structuur worden opgebouwd. Antwerp probeert de lopende werking intern op te vangen, maar weet ook dat de keuze voor een nieuwe sportief directeur bepalend kan worden voor de richting van de komende jaren.