Dante Vanzeir spreekt klare taal over zijn vervanging in de 58ste minuut

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Dante Vanzeir spreekt klare taal over zijn vervanging in de 58ste minuut
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Cercle Brugge beleeft een moeilijke periode en Dante Vanzeir verbergt zijn frustratie niet. Na een nieuwe nederlaag wijst de aanvaller op concentratieverlies en roept hij zijn ploegmaats op om na de interlandbreak volwassener en efficiënter te voetballen.

Vanzeir legt vinger op de zere plek

Vier nederlagen in zeven wedstrijden hebben Cercle Brugge diep in de problemen gebracht. De ploeg van Lars Friis slaagt er onvoldoende in om wedstrijden volledig onder controle te houden en betaalt een hoge prijs voor fouten op beslissende momenten.

Dante Vanzeir, die tegen Charleroi opnieuw in de basis stond, ziet vooral een probleem met de scherpte binnen de ploeg. Volgens de aanvaller ligt de oplossing niet noodzakelijk in de gekozen tactiek, maar in de manier waarop spelers tijdens de wedstrijd reageren.

Vervanging zorgt voor duidelijke reactie

Vanzeir was niet helemaal tevreden toen hij in de 58ste minuut naar de kant werd gehaald. De spits gaf na afloop aan dat hij nog energie overhad om verder te spelen, maar respecteert de beslissing van zijn trainer.
“Op het moment van mijn vervanging had ik nog genoeg in de tank om verder te kunnen, maar bij de keuze van de coach dien ik me neer te leggen”, verklaarde Vanzeir aan Het Laatste Nieuws, die evenwel ook verklaarde zich neer te leggen bij de keuze van Friis.

De Limburger benadrukte dat hij zich het meest comfortabel voelt in het systeem waarin hij met twee spitsen speelt. Tegelijk stelde hij dat de andere offensieve formatie volgens hem niet de oorzaak was van de nederlaag.

Internationale break moet voor reset zorgen

De onderbreking van twee weken komt voor Cercle Brugge op een belangrijk moment. Lars Friis krijgt de gelegenheid om zijn spelers opnieuw scherp te krijgen, want in oktober wachten enkele zware opdrachten.

Anderlecht en Antwerp komen op bezoek, terwijl Cercle ook een bekerwedstrijd en een verplaatsing naar Union op het programma heeft staan. Vanzeir wil dat de ploeg die periode met een andere mentaliteit aanvat. “Deze onderbreking moeten we benutten om een reset te maken”, zei de aanvaller.

Ervaring moet jonge spelers helpen

Vanzeir vindt dat Cercle Brugge niet langer kan blijven rekenen op het argument dat het seizoen nog lang duurt. De ploeg moet volgens hem efficiënter omgaan met kansen en wedstrijden volwassener benaderen.

Vooral de ervaren spelers krijgen daarbij een belangrijke taak. De jonge voetballers moeten volgens Vanzeir ondersteuning krijgen van de routiniers om zich staande te houden in de Belgische competitie.

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