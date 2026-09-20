Club Brugge is nog niet klaar volgens Leko, die duidelijke boodschap heeft voor Van Bommel en de Rode Duivels

Club Brugge heeft met een klinkende 3-0-overwinning tegen KRC Genk een uitstekende wedstrijd afgewerkt net voor de interlandbreak. Blauw-zwart staat na zeven speeldagen op 18 punten en Ivan Leko zag dan ook heel wat positieve zaken. Toch wil de Kroaat vooral dat zijn ploeg blijft bouwen. Al wordt dat de komende weken niet vanzelfsprekend.

"We hebben een goede week achter de rug", begon Leko na afloop. "We kunnen praten over de resultaten van de vorige wedstrijden, maar vandaag kon het misschien anders zijn. Ik denk dat iedereen kan zeggen dat ik trots ben op mijn team. Waarom? Omdat we het grootste deel van de wedstrijd beter waren."

Leko beseft dat Club nog niet op zijn eindpunt zit. "Op sommige momenten voel je dat onze afstanden op het veld nog te groot zijn. Daar moeten we aan werken. Maar ik ben blij dat we tegen een goede tegenstander konden winnen."

"Het geeft vertrouwen"

De 3-0 zorgt bovendien voor een flinke dosis vertrouwen. "3-0 is niet hetzelfde als 1-0. Het zijn drie punten, maar het geeft een ander gevoel. We verliezen maar één wedstrijd en dit is een goede start. Het geeft vertrouwen."

Toch wil Leko vooral naar de toekomst kijken. "Het is niet belangrijk wat we in september en oktober doen. Het is belangrijk wat we in september en oktober bouwen. We willen op middellange en lange termijn goed en stabiel zijn."

Ook op stilstaande fases lijkt Club Brugge de voorbije weken stappen te hebben gezet. Tegen Genk waren het zelfs twee verdedigers die raak troffen. Zowel Lee als Mechele kopte een vrije trap of corner van Seys binnen.



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"Dat zijn de makkelijkste manieren om doelpunten te maken. Maar je moet er wel goed in zijn en automatismen creëren. Ik ben blij, want ik weet hoeveel tijd we daaraan besteden. Het was goed en het geeft ook vertrouwen."

Slechts zes à zeven spelers beschikbaar

Het collectieve werk begint dus duidelijk zijn vruchten af te werpen, maar Leko moet nu wel een groot deel van zijn spelersgroep afstaan aan de nationale ploegen. Tijdens de interlandbreak zouden er slechts vijf à zes spelers beschikbaar zijn om te trainen.

"Maar goed, ik hoop dat al mijn spelers bij hun nationale ploeg zullen spelen. Met een specifieke boodschap voor Mark van Bommel en de Rode Duivels, want zij beschikken over vier spelers van ons: Vanaken, Mechele, Seys en Sabbe."