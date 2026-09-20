Reactie Twee verdedigers die scoren is geen toeval: Brandon Mechele legt extra wapen van Club Brugge uit

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
| Reageer
Twee verdedigers die scoren is geen toeval: Brandon Mechele legt extra wapen van Club Brugge uit
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Met veel gemak heeft Club Brugge zondagavond afgerekend met KRC Genk. Blauw-zwart haalde het met 3-0 en had daarvoor zelfs geen scorende Nicolo Tresoldi nodig. Uiteindelijk waren het twee verdedigers die voor de Brugse goals zorgden. En één man die de assists leverde.

Tresoldi leek vroeg in de tweede helft de 2-0 te maken. Na het doorkoppen van Lee hoefde de Duitse spits de bal maar binnen te tikken, maar de VAR gooide roet in het eten. Tresoldi stond bij de actie uiteindelijk enkele centimeters buitenspel.

Verdedigers scoren

Geen doelpunt dus voor Tresoldi, die de voorbije wedstrijden wat op zijn honger bleef zitten. Dan doet de Brugse defensie het maar zelf, moet men bij Club gedacht hebben. Op een vrije trap van Seys kopte Lee de bal voorbij Brughmans. Meteen zijn eerste doelpunt voor Club Brugge.

Vijf minuten later was het opnieuw raak. Deze keer was het Brandon Mechele die op aangeven van Seys de 3-0 tegen de touwen kopte. Twee centrale verdedigers die scoren en Seys die twee keer de assist levert: Club had zijn schaapjes op het droge.

Tresoldi kon na afloop dan ook vooral blij zijn voor zijn ploegmaats. "Ik ben blij voor Lee, Mechele en Seys. Er waren zeker kansen om zelf te scoren. Nu is het tijd om tijd door te brengen met de nationale ploeg om dan nog sterker naar Club Brugge te komen", liet de Duitser weten.

"Het was even geleden"

Ook Mechele was uiteraard tevreden met zijn doelpunt. "Het was even geleden", lachte de verdediger na afloop. "Gelukkig maken wij ze af. Ik denk dat het een leuke wedstrijd was om te spelen. De twee centrale verdedigers die scoren."

Lees ook... Dit was het plan achter de opvallende transferaanpak van KRC Genk

Dat beide verdedigers raak troffen, was bovendien geen toeval. Bij Club Brugge wordt duidelijk werk gemaakt van de stilstaande fases. "Ja, er wordt op getraind", is Mechele duidelijk. "De setpieces zijn alsmaar belangrijker geworden."

"De voorbije jaren hebben we daar toch regelmatig doelpunten op gemaakt. Vandaag doen we het twee keer."

Naast de drie doelpunten was ook de clean sheet belangrijk voor Mechele. Zeker na de kritiek van de voorbije dagen op doelman Yann Sommer. "Clean sheets, daar leven we voor. Wat er de voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven", is de verdediger duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

i-Mac i-Mac over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge Meut Meut over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" Andreas2962 Andreas2962 over Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik Snoek Snoek over Union heeft weer een goudmijn in handen: indrukwekkende prestatie tegen Antwerp Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp-trainer Compper woedend na verlies tegen Union: "Het is een grap" dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - KRC Genk: 3-0 CCpl CCpl over KV Kortrijk - SK Beveren: 1-0 Ratko Svilar Ratko Svilar over 🎥 De beelden: voor deze fouten werd Antwerp-speler uitgesloten tegen Union SG Jasperd Jasperd over Medische update nadat Bentayeb met ambulance afgevoerd wordt Philippe Cr Philippe Cr over Dante Vanzeir spreekt klare taal over zijn vervanging in de 58ste minuut Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved