Twee verdedigers die scoren is geen toeval: Brandon Mechele legt extra wapen van Club Brugge uit

Met veel gemak heeft Club Brugge zondagavond afgerekend met KRC Genk. Blauw-zwart haalde het met 3-0 en had daarvoor zelfs geen scorende Nicolo Tresoldi nodig. Uiteindelijk waren het twee verdedigers die voor de Brugse goals zorgden. En één man die de assists leverde.

Tresoldi leek vroeg in de tweede helft de 2-0 te maken. Na het doorkoppen van Lee hoefde de Duitse spits de bal maar binnen te tikken, maar de VAR gooide roet in het eten. Tresoldi stond bij de actie uiteindelijk enkele centimeters buitenspel.

Verdedigers scoren

Geen doelpunt dus voor Tresoldi, die de voorbije wedstrijden wat op zijn honger bleef zitten. Dan doet de Brugse defensie het maar zelf, moet men bij Club gedacht hebben. Op een vrije trap van Seys kopte Lee de bal voorbij Brughmans. Meteen zijn eerste doelpunt voor Club Brugge.

Vijf minuten later was het opnieuw raak. Deze keer was het Brandon Mechele die op aangeven van Seys de 3-0 tegen de touwen kopte. Twee centrale verdedigers die scoren en Seys die twee keer de assist levert: Club had zijn schaapjes op het droge.

Tresoldi kon na afloop dan ook vooral blij zijn voor zijn ploegmaats. "Ik ben blij voor Lee, Mechele en Seys. Er waren zeker kansen om zelf te scoren. Nu is het tijd om tijd door te brengen met de nationale ploeg om dan nog sterker naar Club Brugge te komen", liet de Duitser weten.

"Het was even geleden"

Ook Mechele was uiteraard tevreden met zijn doelpunt. "Het was even geleden", lachte de verdediger na afloop. "Gelukkig maken wij ze af. Ik denk dat het een leuke wedstrijd was om te spelen. De twee centrale verdedigers die scoren."



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Dat beide verdedigers raak troffen, was bovendien geen toeval. Bij Club Brugge wordt duidelijk werk gemaakt van de stilstaande fases. "Ja, er wordt op getraind", is Mechele duidelijk. "De setpieces zijn alsmaar belangrijker geworden."

"De voorbije jaren hebben we daar toch regelmatig doelpunten op gemaakt. Vandaag doen we het twee keer."

Naast de drie doelpunten was ook de clean sheet belangrijk voor Mechele. Zeker na de kritiek van de voorbije dagen op doelman Yann Sommer. "Clean sheets, daar leven we voor. Wat er de voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven", is de verdediger duidelijk.