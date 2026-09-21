Reactie Torenhoge ambities bij Carlos Forbs, die opvallende band met Club-speler uit de doeken doet

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Torenhoge ambities bij Carlos Forbs, die opvallende band met Club-speler uit de doeken doet
Foto: © photonews
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Carlos Forbs was zondagavond een van de grote uitblinkers bij Club Brugge. De Portugese aanvaller was met een doelpunt belangrijk in de 3-0-zege tegen KRC Genk en werd na afloop verdiend verkozen tot man van de match. Vooral voor rust liet Forbs zien waarom Club Brugge zoveel verwacht van de snelle flankaanvaller.

Forbs speelde een sterke eerste helft en bezorgde de Genkse defensie voortdurend problemen met zijn snelle en korte bewegingen. De Portugees kwam regelmatig in een-op-eensituaties terecht en wist daar optimaal gebruik van te maken. Met zijn explosiviteit en dribbelvermogen zorgde hij ervoor dat de Limburgers amper vat kregen op zijn acties.

"Ik kan niet uitleggen waarom ik zo snel ben, maar het is niet zo eenvoudig als je denkt. Van zodra je je eerste man voorbij bent, is de tweede al aan het wachten op je", vertelde Forbs na afloop.

Beloning met een doelpunt

Na een kwartier spelen werd zijn sterke optreden ook beloond met een doelpunt. Forbs combineerde uitstekend met Hans Vanaken en kreeg vervolgens de ruimte om naar binnen te snijden. Met een snelle beweging zette hij zijn tegenstander op het verkeerde been, waarna hij de bal heerlijk in de korte hoek deponeerde.

Een doelpunt dat zichtbaar deugd deed bij de Portugees. Zeker omdat hij daarbij kon rekenen op de klasse van zijn Brugse kapitein. "We weten allemaal hoe goed Hans Vanaken is. Dit doet heel veel deugd."

Forbs lijkt zich bovendien steeds beter thuis te voelen bij Club Brugge. Op de rechterflank heeft hij een goede connectie met Kyriani Sabbe, die voor het eerst werd geselecteerd voor de Rode Duivels. Ook naast het veld kunnen de twee het duidelijk goed met elkaar vinden.

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Sabbe Kyriani
© photonews

"Kyriani en ik hebben een goede connectie, zowel op als naast het veld. We maken veel grapjes tijdens de teammeetings en in de kleedkamer. Ik hou van Kyri en ben blij voor zijn selectie bij de Rode Duivels."

Torenhoge ambities

Niet alleen over zijn ploegmaats had Forbs lovende woorden. Ook zijn persoonlijke ambities liggen hoog. De Portugese aanvaller wil dit seizoen duidelijk meer laten zien dan vorig jaar en heeft voor zichzelf al concrete doelstellingen opgesteld.

"Ik heb voor mezelf een doel opgesteld op het vlak van goals en assists dit jaar, maar dat hou ik voor mezelf. Ik hoop dat ik meer goals en assists haal dan vorig seizoen."

Vorig seizoen maakte Forbs 11 doelpunten en gaf hij 12 assists in 51 wedstrijden. Benieuwd of hij die cijfers dit seizoen kan overstijgen.

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