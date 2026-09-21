Nieuw stadion voor RSC Anderlecht? Voorzitter Michael Verschueren spreekt klare taal

Een nieuw stadion kan RSC Anderlecht jaarlijks extra inkomsten opleveren, maar concrete plannen blijven voorlopig uit. Voorzitter Michael Verschueren legt uit waarom de club de sportieve prestaties vooropstelt en hoe hij naar de concurrentie met Union SG kijkt.

Anderlecht mist financiële hefboom van nieuw stadion

RSC Anderlecht staat voor een belangrijke uitdaging buiten het voetbalveld. Terwijl clubs zoals Union SG en Club Brugge vooruitgang boeken met hun stadioninfrastructuur, beschikt paars-wit momenteel niet over een concreet dossier voor een nieuwe arena. Dat bevestigt voorzitter Michael Verschueren in een gesprek met Het Nieuwsblad.

Volgens Verschueren kan een nieuw stadion een aanzienlijke commerciële meerwaarde opleveren. Hij spreekt over een mogelijke stijging van de inkomsten met 15 tot 25 procent. Voor een club die haar sportieve ambities wil combineren met financiële groei, is dat een belangrijk gegeven. Toch kiest Anderlecht er voorlopig voor om de focus op de prestaties van de eerste ploeg te leggen.

Stadionplannen blijven voorlopig op de achtergrond

De geschiedenis van de stadionplannen bij Anderlecht is al jarenlang verbonden met verschillende mogelijke oplossingen. Zowel het Eurostadion als een uitbreiding van het huidige stadion werden eerder onderzocht.

Een concreet project ligt momenteel niet op tafel. Verschueren sluit toekomstige ontwikkelingen evenwel niet uit. Hij maakt duidelijk dat de club op een geschikt moment opnieuw op de kwestie kan terugkomen.

“We zullen daar te gepasten tijde op terugkomen, maar we hebben nu beslist dat de focus op sportief succes moet liggen”, zegt Verschueren aan de krant.

De keuze betekent dat Anderlecht voorlopig niet over dezelfde infrastructuurmogelijkheden beschikt als sommige concurrenten. Vooral op het vlak van extra inkomsten uit stadionactiviteiten kan dat een rol spelen.





Verschueren ziet Union niet als commerciële evenknie

Union SG heeft zich sportief opgewerkt tot een belangrijke concurrent van Anderlecht. De Brusselse club beschikt bovendien over een sterke scoutingwerking en blijft zich ontwikkelen op commercieel vlak.

Toch vindt Verschueren dat Anderlecht nog altijd een bijzondere positie inneemt. Hij verwijst naar de omvang van de club en haar aantrekkingskracht op zakelijke partners. “Onze corporate klanten lopen niet weg. Ik denk dat Anderlecht nog altijd de grootste club van het land en van Brussel blijft, sorry”, verklaart de voorzitter.

Hij spreekt met respect over de prestaties van Union, maar maakt een onderscheid tussen de sportieve concurrentie en de commerciële mogelijkheden. Volgens hem is er op het vlak van corporate hospitality nog een aanzienlijk verschil.

Jeugdopleiding blijft belangrijke bouwsteen

Naast de stadionkwestie komt ook de terugkeer van Jean Kindermans ter sprake. Verschueren vindt dat de jeugdopleiding een belangrijke rol speelt in de toekomst van Anderlecht.

Hij verwijst naar de spelers die de voorbije vijftien jaar door de club werden opgeleid, waaronder Romelu Lukaku. Voor de voorzitter is Kindermans een van de bouwstenen van het Anderlecht van morgen.

De sportieve ontwikkeling van de club blijft echter verbonden met de samenstelling van de spelerskern. Verschueren wijst erop dat Anderlecht voor meer dan 50 miljoen euro spelers verkocht en bijna 30 miljoen euro investeerde in nieuwe aanwinsten.

“De huidige kern is samengesteld door het management in samenspraak met de eigenaar, met de uitdrukkelijke bedoeling de komende jaren ambitieus te zijn”, stelt hij.

Voor Anderlecht liggen er dus meerdere dossiers op tafel: sportief succes, commerciële groei, jeugdopleiding en de toekomstige stadioninfrastructuur. Wanneer de stadionplannen opnieuw concreet worden, blijft voorlopig onduidelijk.