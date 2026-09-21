OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler
Foto: © photonews
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Antwerp blijft inzetten op de toekomst en heeft een eigen jeugdproduct langer vastgelegd. De 18-jarige Youssef Hamdaoui, die momenteel herstelt van een hamstringblessure, krijgt zo extra vertrouwen terwijl hij hoopt opnieuw door te breken bij de eerste ploeg.

Antwerp heeft Youssef Hamdaoui langer aan zich gebonden. De 18-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2029. Daarmee beloont The Great Old een speler die al bijna tien jaar aan de club verbonden is en ondertussen ook zijn eerste stappen bij de A-ploeg heeft gezet.

Hamdaoui speelt sinds 2016 voor Antwerp en doorliep er een groot deel van zijn jeugdopleiding. Twee seizoenen geleden maakte hij zijn debuut bij de eerste ploeg in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Intussen verzamelde hij 25 officiële wedstrijden voor RAFC.

Antwerp legt talent langer vast

In die optredens was Hamdaoui goed voor twee doelpunten en één assist. De creatieve middenvelder moest het bij de eerste ploeg vooral doen met invalbeurten, al kreeg hij af en toe ook een basisplaats. Bij de Young Reds kwam hij voordien 32 keer in actie en maakte hij één doelpunt.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 1,5 miljoen euro. Dat Antwerp hem nu tot 2029 vastlegt, onderstreept dat de club vertrouwen blijft houden in zijn verdere ontwikkeling.

Dit seizoen kwam Hamdaoui voorlopig nog niet in actie. Sinds het einde van vorig seizoen sukkelt hij met een hamstringblessure, waardoor zijn terugkeer op zich laat wachten. Wanneer hij opnieuw volledig fit is, zal hij moeten proberen om zich opnieuw in de plannen van de eerste ploeg te knokken.

Ook international voor Marokko

Hamdaoui is bovendien international bij de Marokkaanse U23. Ook daar krijgt hij dus kansen om zich op een hoger niveau te tonen. Voor Antwerp komt het contractnieuws op een moment waarop de sportieve resultaten nog niet helemaal meezitten. The Great Old staat na zeven speeldagen op de dertiende plaats met zeven punten.

Met de verlenging van Hamdaoui kiest Antwerp alvast duidelijk voor continuïteit rond een zelfopgeleid talent. De volgende stap voor de middenvelder is eerst volledig herstellen van zijn blessure en daarna opnieuw minuten verzamelen op de Bosuil.

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Youssef Hamdaoui

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