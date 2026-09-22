Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

De Beker van België krijgt dit weekend een opvallend randje. In principe hoeven eersteklassers pas een ronde later in te stromen, wanneer er nog 32 ploegen overblijven. Voor KV Kortrijk en Lommel SK geldt dat dit seizoen echter niet. Beide promovendi moeten eerst nog een extra horde nemen.

De oorzaak ligt bij de nieuwe competitieformule. Vanaf dit seizoen telt de Jupiler Pro League opnieuw achttien ploegen en verdwijnen de play-offs. In de Croky Cup zijn er echter slechts 16 beschermde plaatsen voorzien voor eersteklassers. Daardoor moesten twee clubs uit de boot vallen.

Kortrijk en Lommel moeten extra ronde spelen

De oplossing werd uiteindelijk gevonden bij twee van de promovendi. KV Kortrijk en Lommel SK moeten al in de zesde ronde aantreden en zich dus via een extra wedstrijd proberen te plaatsen voor de laatste 32.

SK Beveren, dat eveneens promoveerde en vorig seizoen kampioen werd in de Challenger Pro League, behoort wél tot de beschermde clubs en hoeft deze ronde dus niet in actie te komen.

Voor Kortrijk en Lommel komt de extra wedstrijd bijzonder ongelegen. Beide ploegen zitten met blessuregevallen en zouden de lange interlandbreak goed kunnen gebruiken om spelers te laten herstellen en opnieuw op krachten te komen. In plaats van drie weken zonder competitiewedstrijd krijgen ze nu slechts twee volledige weken om te werken.

Lommel speelt zaterdagavond op het veld van KV Diksmuide Oostende. KV Kortrijk trekt diezelfde avond naar KSK Heist. Alleen bij winst mogen beide clubs aansluiten bij de andere eersteklassers in de volgende ronde.





Johnson liet ongenoegen al blijken

Lommel-coach Lee Johnson sprak zich eerder al kritisch uit over de situatie. Door de vele blessures en de afwezigheid van internationals heeft hij nauwelijks ruimte om spelers rust te geven. De extra bekerwedstrijd zorgt daardoor voor nog meer gepuzzel in een periode waarin Lommel net hoopte de ziekenboeg wat leger te krijgen.

Voor beide promovendi is de opdracht zaterdag dus duidelijk: eerst die extra hindernis overleven. Pas daarna behoren ook Kortrijk en Lommel officieel tot de laatste 32 in de Beker van België.