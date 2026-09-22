Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Beker van België krijgt dit weekend een opvallend randje. In principe hoeven eersteklassers pas een ronde later in te stromen, wanneer er nog 32 ploegen overblijven. Voor KV Kortrijk en Lommel SK geldt dat dit seizoen echter niet. Beide promovendi moeten eerst nog een extra horde nemen.

De oorzaak ligt bij de nieuwe competitieformule. Vanaf dit seizoen telt de Jupiler Pro League opnieuw achttien ploegen en verdwijnen de play-offs. In de Croky Cup zijn er echter slechts 16 beschermde plaatsen voorzien voor eersteklassers. Daardoor moesten twee clubs uit de boot vallen.

Kortrijk en Lommel moeten extra ronde spelen

De oplossing werd uiteindelijk gevonden bij twee van de promovendi. KV Kortrijk en Lommel SK moeten al in de zesde ronde aantreden en zich dus via een extra wedstrijd proberen te plaatsen voor de laatste 32.

SK Beveren, dat eveneens promoveerde en vorig seizoen kampioen werd in de Challenger Pro League, behoort wél tot de beschermde clubs en hoeft deze ronde dus niet in actie te komen.

Voor Kortrijk en Lommel komt de extra wedstrijd bijzonder ongelegen. Beide ploegen zitten met blessuregevallen en zouden de lange interlandbreak goed kunnen gebruiken om spelers te laten herstellen en opnieuw op krachten te komen. In plaats van drie weken zonder competitiewedstrijd krijgen ze nu slechts twee volledige weken om te werken.

Lommel speelt zaterdagavond op het veld van KV Diksmuide Oostende. KV Kortrijk trekt diezelfde avond naar KSK Heist. Alleen bij winst mogen beide clubs aansluiten bij de andere eersteklassers in de volgende ronde.

Johnson liet ongenoegen al blijken

Lommel-coach Lee Johnson sprak zich eerder al kritisch uit over de situatie. Door de vele blessures en de afwezigheid van internationals heeft hij nauwelijks ruimte om spelers rust te geven. De extra bekerwedstrijd zorgt daardoor voor nog meer gepuzzel in een periode waarin Lommel net hoopte de ziekenboeg wat leger te krijgen.

Voor beide promovendi is de opdracht zaterdag dus duidelijk: eerst die extra hindernis overleven. Pas daarna behoren ook Kortrijk en Lommel officieel tot de laatste 32 in de Beker van België.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
KV Kortrijk

Meer nieuws

Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

Nu al kritiek op Xavi na Oranje-selectie: "Hij heeft een grote fout gemaakt"

12:30
Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op Analyse

Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op

12:00
Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

Lommel kan na interlandbreak plots heel ander gezicht krijgen: "Nog nooit zo hard naar uitgekeken"

06:15
Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend

11:00
7
Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

Bondscoach Ierland zorgt voor rel richting Israël: “We spelen tegen genocide”

10:30
De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt"

10:00
3
Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste"

09:30
1
Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff

09:00
3
📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

08:30
Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit

07:30
1
Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

Mark van Bommel legt meteen de lat hoog: “Jullie kunnen het zelfs winnen”

08:00
Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

07:00
Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

Club Brugge, Anderlecht en Union domineren na sterke speeldag

22:15
1
Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen

22:30
2
Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

Van grote hoop bij Anderlecht naar lange lijdensweg: nu is er eindelijk beterschap

22:30
Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

Grote verandering op komst? Infantino stuurt brief naar alle FIFA-landen

23:04
3
Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van JPL-spits: "Dat is fenomenaal"

22:00
1
"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

"Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21

21:30
5
🎥 Ali Maamar pakt uit met actie van het weekend en trekt vol vertrouwen naar Marokko

🎥 Ali Maamar pakt uit met actie van het weekend en trekt vol vertrouwen naar Marokko

20:30
1
Rode Duivels krijgen vlak voor interlandvierluik drie opvallende versterkingen

Rode Duivels krijgen vlak voor interlandvierluik drie opvallende versterkingen

21:00
Vitor Bruno krijgt mogelijk eindelijk alternatief voor zwaar belaste Augustinsson

Vitor Bruno krijgt mogelijk eindelijk alternatief voor zwaar belaste Augustinsson

19:30
4
"De uitgesproken titelfavoriet": Patrick Goots ziet één ploeg indruk maken in de CPL

"De uitgesproken titelfavoriet": Patrick Goots ziet één ploeg indruk maken in de CPL

20:00
OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler

OFFICIEEL: Antwerp komt met groot nieuws over geblesseerde speler

19:00
1
Beveren-doelman krijgt rood: speler en coach komen met opvallend verschillende reactie

Beveren-doelman krijgt rood: speler en coach komen met opvallend verschillende reactie

16:00
4
"Hij had een selectie voor de Rode Duivels verdiend": Vandenbempt vol lof over JPL-speler

"Hij had een selectie voor de Rode Duivels verdiend": Vandenbempt vol lof over JPL-speler

18:00
1
Mark Van Bommel krijgt onverwachte puzzel bij zijn eerste selectie Analyse

Mark Van Bommel krijgt onverwachte puzzel bij zijn eerste selectie

18:40
Coach Lee Johnson stuit op lastig probleem: "Moeilijkste periode bij Lommel voor mij, zonder twijfel"

Coach Lee Johnson stuit op lastig probleem: "Moeilijkste periode bij Lommel voor mij, zonder twijfel"

21/09
Scheidsrechtersbaas Lardot kritisch na opmerkelijke VAR-fase bij Anderlecht

Scheidsrechtersbaas Lardot kritisch na opmerkelijke VAR-fase bij Anderlecht

17:00
1
Stijn Stijnen zet Radja Nainggolan twee weken uit selectie en legt uit waarom

Stijn Stijnen zet Radja Nainggolan twee weken uit selectie en legt uit waarom

17:30
24
Alexander Blessin (ex-Union en Oostende) heeft nieuwe uitdaging beet

Alexander Blessin (ex-Union en Oostende) heeft nieuwe uitdaging beet

16:30
Nieuwe coach van KV Kortrijk is gekend

Nieuwe coach van KV Kortrijk is gekend

14:30
1
Wat loopt er mis bij KRC Genk? Peter Vandenbempt is scherp

Wat loopt er mis bij KRC Genk? Peter Vandenbempt is scherp

15:00
OFFICIEEL: Anderlecht zet coach aan de deur na één punt uit zes wedstrijden

OFFICIEEL: Anderlecht zet coach aan de deur na één punt uit zes wedstrijden

15:18
6
KV Mechelen hakt knoop door over coach Vanderbiest

KV Mechelen hakt knoop door over coach Vanderbiest

14:00
5
Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule

Union verloor zijn sterren, maar de machine blijft draaien: het geheim achter de Brusselse succesformule

14:00
3
Rode Duivel schittert bij AC Milan en is er topschutter... zonder basisplaats

Rode Duivel schittert bij AC Milan en is er topschutter... zonder basisplaats

14:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over "Ik begrijp de bezorgdheid van de supporters": Caluwé verdedigt keuze voor Vanderbiest na dramatische 3 op 21 Kiéro2011 Kiéro2011 over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff King of Highbury King of Highbury over Ex-ref reageert helder op tweede gele kaart Deuff en uitbarsting Compper Johnnie Walker Johnnie Walker over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend Supremepony Supremepony over Verschaeren, De Cat, Hazard en Vazquez: twee maanden later ziet het plaatje er heel anders uit Stigo12 Stigo12 over Club Brugge-spits krijgt persoonlijke charmeoffensieven van twee toplanden: Klopp spreekt zich duidelijk uit Stigo12 Stigo12 over De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt" JaKu JaKu over Cedric Hatenboer was onder de indruk van één Anderlecht-speler: "Als hij zin had tenminste" Luf Luf over Tom Caluwé ontleedt drukke transferzomer en mislukte seizoensstart van KV Mechelen FCBalto FCBalto over 3-0 op het scorebord, maar Genk-trainer Thorup ziet iets helemaal anders: "2 voor ons tegenover 1,8 voor hen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved