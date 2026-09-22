"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak
Foto: © photonews
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Westerlo lijkt eindelijk gelanceerd. De Kemphanen wonnen met 0-2 op het veld van STVV en pakten zo negen op negen. Na een moeizame start van het seizoen staat Westerlo opnieuw achtste met tien punten en is het vertrouwen duidelijk gegroeid.

Net daarom komt de interlandbreak voor coach Issame Charaï niet ideaal. Westerlo heeft na enkele moeilijke weken eindelijk een goede reeks beet en de trainer had dat momentum het liefst meteen meegenomen naar de volgende competitiewedstrijd. “Ik had liever verder gedaan”, gaf Charaï na de zege op STVV toe. “Maar het is nu zo.”

Elf internationals vertrekken

De coach kan de komende weken bovendien niet met zijn volledige groep werken. Westerlo telt maar liefst elf internationals. Daar kunnen er mogelijk nog twee bijkomen, want evenveel spelers staan momenteel stand-by.

“Dat is heel veel”, stelt Charaï. Daardoor wordt het moeilijk om tijdens de interlandbreak collectief grote stappen te zetten. Met de spelers die in Westerlo blijven, wil de trainer daarom vooral individueel aan de slag. “We gaan deze periode gebruiken om individueel stappen te zetten”, legt hij uit.

Flow vasthouden

De grootste uitdaging wordt om na de break opnieuw hetzelfde ritme te vinden. Westerlo begon zwak aan het seizoen, maar lijkt met drie overwinningen op rij helemaal terug. Charaï hoopt dat de onderbreking daar geen rem op zet. “Wanneer iedereen terug is, hopen we natuurlijk diezelfde flow verder te kunnen zetten.”

De interlandbreak komt dus op een dubbel moment. Enerzijds krijgt Westerlo tijd om enkele spelers individueel beter te maken. Anderzijds dreigt de ploeg net nu uit haar ritme gehaald te worden.

Na een lastige start heeft Westerlo zich opnieuw richting de linkerkolom gewerkt. De komende weken zal moeten blijken of de ploeg na de onderbreking meteen kan verdergaan waar ze tegen STVV is geëindigd.

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