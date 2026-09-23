Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 3 reacties
Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4387

RSC Anderlecht won afgelopen weekend met overtuigende cijfers van Zulte Waregem. Coach Vitor Bruno was tevreden ... en stuurde zijn spelers plotsklaps acht dagen op vakantie. Een gewaagde keuze, maar misschien ook wel te rechtvaardigen gezien wat Anderlecht dit seizoen al vroeg van zijn spelers?

RSC Anderlecht staat bij de interlandbreak op een vijfde plaats. Als 'best of the rest' zo'n beetje, want wel op vijf punten achterstand van Club Brugge en Charleroi en zes punten van leiders Union SG en KAA Gent. Toch is iedereen het erover eens: er staat stilaan iets bij paars-wit.

Maakt Vitor Bruno de goede keuze?

Coach Vitor Bruno koos ervoor om zijn troepen acht dagen rust/verlof te geven bij de start van de lange interlandbreak van drie weken. "Het is iets dat ik nog niet vaak heb gezien, maar het is de verantwoordelijkheid van de coach en waarom je coach bent. Als dit op dit moment het beste is, omdat er hard gewerkt is tot hier toe, dan is dat zijn beslissing."

"Ik vind het bizar, omdat je net nu in deze interlandbreak na al de transfers in de diepte te kan trainen zonder de druk van de wedstrijden die er bij komt. Iets minder lang verlof had voor mij misschien beter geweest, omdat je ook de controle over je spelers op die manier verliest. Hij heeft zijn idee en wie weet komen ze er enorm goed uitgevlogen", aldus coach Carl Hoefkens over de zaak in HLN Voetbalpodcast.

Carl Hoefkens ziet Vitor Bruno de lijnen uitzetten

"Maar in acht dagen kan je ook gewoon naar Las Vegas. Maar Bruno weet perfect wat hij verlangt heeft van zijn spelers en je ziet ook dat zijn spelers verbeteren en dat zijn visie wordt opgepikt", ziet hij wel ook heel wat goede zaken bij paars-wit.


"Ik zie opnieuw de insteek van het Anderlecht uit de beste periode. Dat was met spelers die minder top konden voetballen. Hasi, De Boeck, Doll, Crasson, Vanderhaeghe, … Dat waren belangrijke spelers voor Anderlecht, de kapstokken van het elftal waar de frivole spelers rond konden spelen. De intensiteit moest opnieuw omhoog en dat zie ik nu terug. Het wordt opnieuw gevraagd."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Vítor Bruno Clara Santos Mota Fernandes

Meer nieuws

Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

Danylo Sikan doet boekje open over eerste weken bij Anderlecht: "Ik was in shock!"

22:30
2
LIVE - Interlandbreak: De Bruyne spreekt, zorgen om Dolberg

LIVE - Interlandbreak: De Bruyne spreekt, zorgen om Dolberg

09:30
De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK

09:00
1
Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

Coach De Meyer ziet duidelijk probleem bij STVV na nieuwe nederlaag

07:30
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

08:30
Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

Anderlecht zet stadionplannen in koelkast: Michael Verschueren legt uit waarom

21:00
Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

Club Brugge krijgt duidelijke deadline voor Ordóñez: timing wordt om deze twee redenen cruciaal

07:00
Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

Westerlo-coach moest ingrijpen bij één van zijn uitblinkers: "Tegen zichzelf beschermen"

06:15
Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

Lommel wil snel einde maken aan pijnlijke reeks: "Dat is niet acceptabel"

06:15
RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

RECONSTRUCTIE: KBVB hielp Fenerbahçe overtuigen om voor Romelu Lukaku te kiezen

23:00
'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

'STVV heeft Ito nog steeds niet (opnieuw) beet en kreeg concurrentie van... KAA Gent'

22:00
1
Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

Courtois blijft bij Real Madrid en verklapt opvallend plan voor na zijn carrière

21:40
"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

"Ik had liever verder gedaan": niet elke JPL-trainer zat te wachten op een interlandbreak

20:15
Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

Wesley Sonck haalt uit naar VAR na Anderlecht-Zulte Waregem

16:30
Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

Totti onthult opvallende comeback-aanbiedingen: “Fabregas en Gilardino wilden me overtuigen”

21:20
Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

Carlos Forbs: hoe Ivan Leko al zijn 'mankementen' van bij City en Ajax oploste

20:40
Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt

18:30
5
"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

"Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk

20:00
8
'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

'Liverpool maakt Frenkie de Jong absolute prioriteit: Barça plakt stevig prijskaartje op Nederlander'

20:20
Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

Grote stoelendans bij de KBVB is (zo goed als) rond: Mannaert wordt CEO, Mignolet krijgt opvallende promotie

19:40
1
Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

Stijn Stijnen haalt uit naar staf van KV Kortrijk

19:00
3
Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

19:20
Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

Peter Vandenbempt haalt de loftrompet boven voor Anderlecht

14:00
Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard

18:00
5
Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne ziet snel wat Van Bommel wil veranderen bij Rode Duivels

17:30
3
Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

17:00
1
Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

Challenger Pro League-club klopt Union SG in oefenmatch

15:30
1
Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

Kevin De Bruyne maakt toekomst bij Rode Duivels duidelijk met deze uitspraken

16:00
Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

Kevin De Bruyne ziet zijn rol bij België veranderen na gesprek met Van Bommel

15:00
OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

OGC Nice neemt opvallende beslissing rond Axel Witsel

14:30
Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op Analyse

Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op

12:00
8
Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

Senne Lammens onder vergrootglas bij Manchester United én de Duivels: ondankbare eer

14:00
2
Standard speelt plots tegen Champions League-ploeg

Standard speelt plots tegen Champions League-ploeg

13:32
3
Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij”

Antwerp zit met veel vraagtekens: “Het is precies een loterij”

13:00
6
Eén afwezige op training: belangrijke Rode Duivel blijft vraagteken voor Nations League-opener

Eén afwezige op training: belangrijke Rode Duivel blijft vraagteken voor Nations League-opener

12:50
Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

Dit is de opvallende reden waarom twee JPL-ploegen nu al in de Beker van België moeten spelen

11:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Hein Vanhaezebrouck ziet problemen bij Genk, Antwerp én Standard pief pief over Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien" Futbolitis Futbolitis over Groen licht voor nieuw stadion in België: acht miljoen euro steun toegekend Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Probleem voor paars-wit? Verschueren laat zich uit over terugkeer Lukaku naar Anderlecht cartman_96 cartman_96 over Anderlecht creëerde zelf een probleem met zijn transferpolitiek, waardoor Stroeykens opnieuw belangrijk wordt Futbolitis Futbolitis over Hoe de RSCA Futures hun doel voorbij aan het schieten zijn: ontslag trainer Jelle Coen lost niet alles op Fil Brazil Fil Brazil over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff storfstievel storfstievel over De nieuwe Evenepoel? Ex-speler Gent, Lokeren en Beveren maakt furore op WK RememberLierse RememberLierse over "Geen structuur, geen drive”: Marc Degryse fileert crisis bij KRC Genk Bork Bork over De zware biecht van Maxim De Cuyper: "Bij Club Brugge was ik bijna gestopt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved