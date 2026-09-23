Hoefkens zet kanttekening bij keuze Bruno: "Nog niet vaak gezien"

RSC Anderlecht won afgelopen weekend met overtuigende cijfers van Zulte Waregem. Coach Vitor Bruno was tevreden ... en stuurde zijn spelers plotsklaps acht dagen op vakantie. Een gewaagde keuze, maar misschien ook wel te rechtvaardigen gezien wat Anderlecht dit seizoen al vroeg van zijn spelers?

RSC Anderlecht staat bij de interlandbreak op een vijfde plaats. Als 'best of the rest' zo'n beetje, want wel op vijf punten achterstand van Club Brugge en Charleroi en zes punten van leiders Union SG en KAA Gent. Toch is iedereen het erover eens: er staat stilaan iets bij paars-wit.

Maakt Vitor Bruno de goede keuze?

Coach Vitor Bruno koos ervoor om zijn troepen acht dagen rust/verlof te geven bij de start van de lange interlandbreak van drie weken. "Het is iets dat ik nog niet vaak heb gezien, maar het is de verantwoordelijkheid van de coach en waarom je coach bent. Als dit op dit moment het beste is, omdat er hard gewerkt is tot hier toe, dan is dat zijn beslissing."

"Ik vind het bizar, omdat je net nu in deze interlandbreak na al de transfers in de diepte te kan trainen zonder de druk van de wedstrijden die er bij komt. Iets minder lang verlof had voor mij misschien beter geweest, omdat je ook de controle over je spelers op die manier verliest. Hij heeft zijn idee en wie weet komen ze er enorm goed uitgevlogen", aldus coach Carl Hoefkens over de zaak in HLN Voetbalpodcast.

Carl Hoefkens ziet Vitor Bruno de lijnen uitzetten

"Maar in acht dagen kan je ook gewoon naar Las Vegas. Maar Bruno weet perfect wat hij verlangt heeft van zijn spelers en je ziet ook dat zijn spelers verbeteren en dat zijn visie wordt opgepikt", ziet hij wel ook heel wat goede zaken bij paars-wit.



"Ik zie opnieuw de insteek van het Anderlecht uit de beste periode. Dat was met spelers die minder top konden voetballen. Hasi, De Boeck, Doll, Crasson, Vanderhaeghe, … Dat waren belangrijke spelers voor Anderlecht, de kapstokken van het elftal waar de frivole spelers rond konden spelen. De intensiteit moest opnieuw omhoog en dat zie ik nu terug. Het wordt opnieuw gevraagd."