'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

Club Brugge en KRC Genk zouden allebei hun oog hebben laten vallen op Daniel Mikolajewski. De 20-jarige Poolse spits maakt dit seizoen indruk bij FC Luzern, waar hij zich in korte tijd in de kijker heeft gespeeld. Ook vanuit Italië is er belangstelling voor de jonge aanvaller.

Mikolajewski wordt dit seizoen door Parma uitgeleend aan Luzern. In acht wedstrijden was hij al goed voor vier doelpunten en drie assists. Vlak voor de interlandbreak pakte hij bovendien uit met een hattrick tegen Grasshoppers. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde drie miljoen euro.

Volgens 4-4-2.ch volgen Club Brugge en KRC Genk de situatie van Mikolajewski van dichtbij. Ook Bologna en Torino worden genoemd als kandidaten. Een aantal geïnteresseerde clubs zou zelfs al scouts naar Zwitserland hebben gestuurd om de Pool live aan het werk te zien.

Parma wil hem niet zomaar laten gaan

Een transfer tijdens de wintermercato lijkt uitgesloten. Mikolajewski wordt voor het volledige seizoen verhuurd aan Luzern en in die overeenkomst zit geen aankoopoptie. Parma zou bovendien niet van plan zijn om de spits in januari te verkopen.

De Italiaanse club gelooft zelf nog sterk in zijn mogelijkheden. Mikolajewski ligt er tot 2030 onder contract en zou vanaf volgend seizoen opnieuw een plaats moeten krijgen binnen de plannen van Parma. De vraagprijs zou inmiddels al tussen acht en tien miljoen euro liggen.

Ook Pools jeugdinternational

Voor Club Brugge en Genk betekent dat dat een eventuele transfer meteen een stevige investering zou worden. Beide Belgische clubs zouden bovendien concurrentie krijgen van twee ploegen uit de Serie A.





Mikolajewski past wel in het profiel van een jonge spits met nog veel groeimarge. Naast zijn prestaties in Zwitserland is hij ook jeugdinternational bij Polen U21. Zijn kwaliteiten liggen vooral in de zestien, waar hij als klassieke nummer negen zijn neus voor doelpunten toont.

Tegelijk bewijzen zijn drie assists dat hij meer kan dan alleen afwerken. Mikolajewski kan ook meevoetballen en combinaties aangaan. Net die combinatie maakt hem momenteel aantrekkelijk voor meerdere clubs.