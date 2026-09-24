Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist
Foto: © photonews
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Nicolò Tresoldi staat voor een belangrijke keuze in zijn interlandcarrière, maar de spits van Club Brugge wil die beslissing bewust nog uitstellen. De 22-jarige blijft voorlopig voor de Duitse U21 uitkomen en heeft ook al duidelijk gemaakt wanneer hij de knoop wil doorhakken: pas na het EK U21 in de zomer van 2027.

Tot dan wil Tresoldi zich volledig blijven engageren voor Duitsland. “Ik draag het Duitse shirt met trots en ben hier heel graag. Ik wil het EK nog met deze ploeg spelen. Daarna zullen we zien hoe het verdergaat.” Italië blijft intussen nadrukkelijk aan hem trekken. Tresoldi werd geboren op Sardinië en verhuisde op zijn dertiende met zijn familie naar Duitsland.

Volgens Sky Sports Duitsland heeft Tresoldi de voorbije periode persoonlijk gesproken met zowel de Duitse bondscoach Jürgen Klopp als de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. “Mijn hart is fiftyfifty verdeeld. Beide landen betekenen enorm veel voor mij”, vertelt hij. Klopp zou hem daarbij duidelijk hebben gemaakt dat de deur richting de Duitse nationale ploeg openblijft.

Klopp en Mancini trekken aan hem

Tresoldi sprak opvallend warm over zijn onderhoud met Klopp. “Het voelde niet als een gesprek tussen trainer en speler, maar meer als een gesprek tussen vader en zoon.” Ook Mancini kreeg van de Club Brugge-spits dezelfde boodschap: voorlopig maakt hij nog geen definitieve keuze.

Dat hij moeilijk kan kiezen, is niet verrassend. Tresoldi groeide deels op in Italië en bouwde daarna zijn voetbalopleiding verder uit in Duitsland. Sinds 2022 komt hij uit voor de Duitse jeugdselecties. Via zijn moeder zou hij bovendien ook voor Argentinië speelgerechtigd zijn.

Sterke cijfers bij Club Brugge

Bij Club Brugge heeft Tresoldi zijn naam ondertussen stevig gevestigd. Blauw-zwart nam hem in de zomer van 2025 voor 7,5 miljoen euro over van Hannover 96. Sindsdien speelde hij 67 wedstrijden voor Club, waarin hij 28 keer scoorde en negen assists gaf.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt inmiddels 25 miljoen euro. Tresoldi ligt nog tot juni 2029 onder contract in Brugge. Voor zijn interlandtoekomst is het voorlopig dus wachten tot na het EK U21 van 2027. Duitsland en Italië weten nu tenminste wanneer ze duidelijkheid mogen verwachten.

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