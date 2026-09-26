Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit
Foto: © photonews
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KV Mechelen is het seizoen begonnen met een teleurstellende 3 op 21. Het won nog niet en staat daardoor momenteel laatste in het klassement van de Jupiler Pro League. Toch gaan ze in deze interlandbreak gewoon verder met puzzelen en werken, met hoop op beterschap. En met coach Fred Vanderbiest aan het roer.

Veel ploegen zouden van de interlandbreak gebruik maken om hun coach op straat te zetten na een 3 op 21 en een laatste plaats. Maar bij KV Mechelen hebben ze een andere, dappere beslissing genomen. Zij gaan door met Fred Vanderbiest.

De supporters waren vorig seizoen al kritisch, maar binnen de ploeg staan vele sterkhouders nog steeds vurig achter hem. Bij Mechelen gaan ze ervan uit dat ze eigenlijk al 7 op 21 verdienden te hebben. En volgens de expected points mochten ze in ieder geval al op meer hopen.

Een vertrek van Fred Vanderbiest lag nooit op tafel bij KV Mechelen

Vanderbiest vervangen? Dat lag nooit op tafel. En Tom Caluwé verdedigde zijn coach en de keuzes ondertussen ook in een filmpje dat werd gedeeld door Mechelen zelf. Een logische keuze, volgens de sterke man van Malinwa.

"Wij willen een club zijn die open is naar onze achterban toe, zeker wanneer het wat onrustig is. Ik heb ook aangegeven dat voor een deel van de fans een andere beslissing logisch zou zijn geweest, anderzijds zie ik wat we doen en waar we naartoe kunnen."

De communicatie is van groot belang bij KV Mechelen

"Ik moet de beslissing nemen waarvan ik denk dat ze de beste is voor de club. Dat is gebeurd en ik vind het belangrijk dat we dat kunnen communiceren", aldus Caluwé daarover nu in gesprek met Gazet van Antwerpen.

“Het is niet zo dat wij een termijn hebben opgelegd en dat het dan kon stoppen. Het was voor ons wel belangrijk dat we progressie zagen en dat de groep erachter staat. Dat hebben we in de matchen tegen Anderlecht en Lommel wel gezien. Daarom blijf ik er ook in geloven dat we met Fred die broodnodige punten gaan beginnen pakken.”

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