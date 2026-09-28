Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"
Foto: © photonews
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FC Dender heeft de degradatie uit de Jupiler Pro League voorlopig uitstekend verteerd. Na een valse start in de Challenger Pro League rijgt de ploeg van Jonathan Alves de overwinningen aan elkaar. Zaterdag werd die sterke reeks ook doorgetrokken in de Croky Cup, met een bijzonder overtuigende 0-6-zege op het veld van Hoogstraten.

Dender begon het seizoen nog met een 1-0-nederlaag bij Sporting Hasselt, maar sindsdien ging geen enkele competitiewedstrijd meer verloren. Beerschot werd met 2-0 verslagen, waarna ook RFC Luik (1-2), Seraing (2-0), Jong Gent (0-1) en Patro Eisden (1-0) voor de bijl gingen. Met vijftien punten uit zes wedstrijden staat Dender momenteel tweede, met evenveel punten als leider Beerschot, dat ook graag rechtstreeks wil promoveren.

De club wees voor de bekerwedstrijd zelf al op die reeks van vijf opeenvolgende competitiezeges. Tegen Hoogstraten bleek het vertrouwen niet verdwenen. Dender won met 0-6 en boekte zo een zesde overwinning op rij over alle competities heen. Gianni Vandeplas scoorde drie keer, terwijl ook Pjotr Kestens, Ibrahima Breugelmans en Christophe Jullien de weg naar doel vonden.

Titelambities worden niet langer verstopt

De goede resultaten zorgen ervoor dat Dender stilaan ook openlijk naar boven kijkt. Na de 1-0-zege tegen Patro Eisden sprak matchwinnaar Adam Nhaili duidelijke taal over de ambities van de degradant.

"We moeten niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen", vertelde hij op de clubwebsite. Nhaili maakte tegen Patro in de 83ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Dender daarmee zijn vijfde opeenvolgende competitiewinst.

Rechtstreekse promotie opnieuw mogelijk

De inzet is dit seizoen bovendien duidelijk. De kampioen van de Challenger Pro League promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. De nummers twee tot en met vijf moeten via Promotion Play-offs strijden voor het tweede promotieticket.

Voor Dender is een snelle terugkeer naar het hoogste niveau dus opnieuw een realistisch doel geworden. Na de bekerkwalificatie wacht op 9 oktober de thuiswedstrijd tegen Club NXT. De ploeg van Alves krijgt dan de kans om zijn indrukwekkende reeks ook na de interlandbreak voort te zetten.

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