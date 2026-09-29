Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

De samenwerking tussen Anton Tanghe en Zulte Waregem werd eerder deze maand beëindigd, ondanks een contract dat nog doorliep. Sportief manager Niels Leroy schetst waarom Essevee en de verdediger samen voor een vertrek kozen.

Een keuze die vooral met concurrentie te maken heeft

De beslissing kwam niet voort uit een conflict of een sportieve afrekening met Tanghe. Volgens sportief manager Niels Leroy, in gesprek met de Krant van West-Vlaanderen, speelde de samenstelling van de defensie een doorslaggevende rol. Zulte Waregem beschikt met Lemoine, Dejaegere en Sall al over drie rechtsvoetige centrale verdedigers. Bovendien staan verschillende jongeren uit de eigen opleiding klaar om hun kans te grijpen.

Daardoor dreigde Tanghe verder in de pikorde te zakken. Voor een speler die eerder een belangrijke rol vertolkte en zelfs de aanvoerdersband droeg, was dat een opvallende ontwikkeling. Toch benadrukt Leroy dat de beslissing niet als een oordeel over de kwaliteiten van Tanghe moet worden gelezen.

Respect blijft overeind bij Essevee

Integendeel: Zulte Waregem houdt er volgens Leroy een uitgesproken positieve indruk aan over. "We zijn Anton dankbaar voor alles wat hij gegeven heeft voor de club. Tot op vandaag toont hij een fantastische mentaliteit", klinkt het bij de sportief manager.

Die houding verklaart ook waarom Tanghe na de contractontbinding niet meteen uit beeld verdween. Hij mocht bij Zulte Waregem verder werken aan zijn conditie en zijn revalidatie afronden. Dat geeft hem de mogelijkheid om zich voor te bereiden op een volgende stap in zijn carrière.

Contract ontbonden met oog op toekomst

De keuze voor een akkoord in onderling overleg moet vooral worden bekeken vanuit het perspectief van speelminuten en toekomstplanning. Als de concurrentie op zijn positie groot is en jongeren zich aandienen, kan een vertrek voor alle partijen logischer worden dan een seizoen waarin een speler nauwelijks aan bod komt.





Leroy maakt bovendien duidelijk dat Essevee Tanghe niet zomaar als een afgeschreven verdediger beschouwt. "Ieder team dat Anton binnenhaalt, zal altijd waarde hebben aan iemand met zo’n professionele attitude", stelt hij.