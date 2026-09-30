Antwerp-legende Alderweireld doet breekbare getuigenis na nood aan therapie: "Dat doet enorm veel pijn"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Antwerp-legende Alderweireld doet breekbare getuigenis na nood aan therapie: "Dat doet enorm veel pijn"
Foto: © photonews
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Toby Alderweireld zal bij Antwerp altijd herinnerd worden als de man die de club kampioen maakte in 2023. Hij is bij zijn afscheid ook uitgebreid gevierd. Een moment dat hij kon delen met zijn gezin. De combinatie van voetbal en zijn gezin heeft hem echter ook moeilijke momenten bezorgd.

Daar getuigt hij over in Therapie, een tv-programma van VRT Canvas. Het gaat onder meer over het moment waarop hij een eerste keer vader werd. Alderweireld speelde toen in Engeland bij Tottenham. Hij kon bij de geboorte aanwezig zijn, maar moest een dag later opnieuw vertrekken naar het buitenland.

"Je kan je voorstellen dat je de eerste keer papa wordt en je kind dan 10 tot 14 dagen niet ziet. Dat doet enorm veel pijn", aldus Alderweireld over de sporen die dat heeft nagelaten. Daarna ging het leven als voetbalprof gewoon weer verder. Toch kon de voormalige verdediger het thuisfront steeds moeilijker loslaten.

Alderweireld kon er niet altijd zijn voor zijn kind

"Ik begon me af te vragen: waarvoor doe ik het allemaal? Die tijd krijg je niet meer terug. Er waren heel veel momenten waarop ik moest reizen en er niet kon zijn voor mijn kind.  Toen dacht ik: oké, ik heb misschien wel echt hulp nodig om dit in de juiste banen te leiden." Alderweireld is daarna bij een sportpsycholoog terechtgekomen om hierover te praten.

Het was belangrijk dat hij dit alles kon delen met iemand die kennis heeft van hoe het wereldje van de topsport in elkaar steekt. Het is uiteraard niet mogelijk om als voetbalprof pakweg een maand thuis te blijven. Alderweireld had er zelf geen moeite mee om over moeilijke onderwerpen te praten.

Alderweireld weet dat het niet erg is om hulp te zoeken


Hij ervaarde als kind immers al heimwee, toen hij op zijn vijftiende vertrok naar Amsterdam. "Ik heb geleerd om met mijn gevoel om te gaan en te weten dat hulp zoeken helemaal niet erg is." Het is heel knap van Alderweireld dat hij zijn eigen weg gevonden heeft en dan nog zo’n knappe carrière heeft kunnen uitbouwen.

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Toby Alderweireld

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