Genk kan niet rechtveren tijdens interlandbreak: ook Nederlandse eersteklasser is te sterk

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Genk kan niet rechtveren tijdens interlandbreak: ook Nederlandse eersteklasser is te sterk
Foto: © photonews
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De interlandbreak gaat momenteel met alle aandacht lopen in de voetbalwereld. Toch maken heel wat clubs er gebruik van om oefenwedstrijden af te werken. KRC Genk is een van hen. De Limburgers namen het zaterdag op tegen Fortuna Sittard, de zesde in de Eredivisie. Het werd 1-2 voor de Nederlanders.

Genk moest het uiteraard zonder zijn internationals doen, maar bracht toch een competitief elftal tussen de lijnen. Onder meer Bryan Heynen, Daan Heymans en Rafiu Durosinmi stonden negentig minuten tussen de lijnen. Bij de bezoekers was het uitkijken naar onze landgenoot Anthony Descotte en technicus Mohamed Ihattaren.

Genk gaat rusten met een 1-0-voorsprong

Na een studieronde mocht Tobe Leysen zijn kwaliteiten tonen op een poging van Descotte. Het antwoord van Genk liet niet lang op zich wachten. Heynen twijfelde niet en knalde binnen via de paal: 1-0. Bibout en Adedeji-Sternberg kwamen dicht een tweede treffer voor de thuisploeg, maar we gingen rusten met een krappe Genkse voorsprong.

Descotte bezorgt Fortuna Sittard de zege

Het bleef ook in de tweede helft een gesloten wedstrijd, maar de bezoekers hadden niet veel nodig. Ihattaren haalde uit met zijn goede linker en scoorde met een grondscherend schot de 1-1. Heymans antwoordde, maar zijn poging raakte niet voorbij Mattijs Branderhorst, de bezoekende doelman.

Het venijn zat hem in het laatste kwartier. De Genkse defensie ging aan het klungelen, waarna Descotte de 1-2 knap over Leysen lobde. Dat was meteen de eindstand.

Genk wil aan een inhaalrace beginnen

Met de nederlaag tegen Fortuna Sittard erbij kon Genk al vier opeenvolgende wedstrijden niet winnen. In de competitie speelde het gelijk tegen zowel Anderlecht (0-0) als KAA Gent (1-1) en verloor het van Club Brugge (3-0). De laatste zege dateert van eind augustus, toen de Limburgers thuis SK Beveren versloegen met 4-0.

Genk is momenteel tiende in de Jupiler Pro League. In zeven wedstrijden verzamelde het negen punten. Daarmee blijft het stevig onder de eigen ambities. Na de interlandbreak hopen ze in Limburg aan een inhaalrace te beginnen. De eerste opdracht is een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk.

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