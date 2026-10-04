Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

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Enzo Sternal streek in januari 2025 neer bij RSC Anderlecht met een flinke reputatie. De voormalige belofte van Olympique Marseille liet zijn klasse al zien, maar werd vervolgens afgeremd door een zware kruisbandblessure. Intussen heeft de Fransman zijn beste vorm weer te pakken, en dat blijft ook in zijn thuisland niet onopgemerkt. Er is steeds meer interesse.