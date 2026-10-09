13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog
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Een 13-jarige Nederlandse supporter heeft een bijzonder zware sanctie gekregen nadat hij tijdens een interland het voetbalveld op rende om een selfie te maken met Tijjani Reijnders. De KNVB legt hem vijf jaar stadionverbod op en dreigt ook de kosten te verhalen.

Selfie met Reijnders loopt bijzonder duur af

De jongen zal zijn actie tijdens Nederland-Duitsland niet snel vergeten. Tijdens die interland, die op 1-1 eindigde, liep de jonge supporter het veld op om een selfie te maken met Tijjani Reijnders, de Nederlandse international.

Wat voor de tiener mogelijk een spannend moment en een bijzondere herinnering leek, heeft nu zware gevolgen. De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft hem een landelijk stadionverbod van vijf jaar opgelegd. Daardoor mag hij gedurende die periode geen wedstrijden bezoeken in de stadions die onder de regeling vallen.

De sanctie komt er omdat het betreden van het speelveld door supporters verboden is. Ook wanneer iemand geen kwaad in de zin heeft, kan zo'n actie de veiligheid van spelers, stewards en andere aanwezigen in gevaar brengen.

KNVB verdedigt strenge aanpak

“Op het veld wordt topsport bedreven en de spelers moeten dit veilig en ongehinderd kunnen doen. Daarom is het betreden van het veld door bezoekers streng verboden. Dit staat op meerdere plaatsen in het stadion aangegeven”, verklaarde de woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond aan De Telegraaf
De bond wijst er bovendien op dat de gevolgen vooraf vastliggen. “De consequentie van het overtreden van deze belangrijke regel staat vooraf al vast in de Richtlijn termijn stadionverboden 2026/'27”, luidt de toelichting.

Gepeperde rekening dreigt nog te volgen

Het stadionverbod is mogelijk niet de enige consequentie voor de jongen en zijn familie. De KNVB wil eventuele schade die voortvloeit uit de veldbetreding civielrechtelijk verhalen op zijn wettelijke vertegenwoordigers.

Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de UEFA de Nederlandse bond een financiële sanctie oplegt naar aanleiding van het incident. Of er daadwerkelijk een boete volgt en hoe hoog die zou zijn, is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om 10.000 euro.

Waarschuwing voor andere supporters

Met de sanctie wil de KNVB duidelijk maken dat een veldbestorming geen onschuldige grap is. Ook een poging om een selfie met een favoriete voetballer te maken, kan verstrekkende gevolgen hebben.

Voor jonge supporters is het een duidelijke waarschuwing: blijf van het speelveld af. Een stadionverbod van vijf jaar kan een groot deel van hun tienerjaren overspannen, terwijl een eventuele schadeclaim de financiële gevolgen nog kan vergroten.

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