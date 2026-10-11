Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

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Geen grootse prestatie, maar wel een driepunter die nauwelijks in het gedrang kwam. Club Brugge mag zich plots competitieleider noemen, al kreeg de overwinning in La Louvière ook een vervelend kantje. Carlos Forbs moest voor het uur naar de kant met pijn aan het bovenbeen. Met de belangrijke verplaatsing naar Inter op San Siro in het vooruitzicht, houdt Ivan Leko zijn hart vast.