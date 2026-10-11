Ex-speler laat zich uit over Anderlecht: "Daar moeten ze op mikken"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ex-speler laat zich uit over Anderlecht: "Daar moeten ze op mikken"
Foto: © photonews
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Yves Vanderhaeghe maakt momenteel het mooie weer bij Francs Borains in de Challenger Pro League. Het team wil er dit seizoen staan en als het even kan meespelen om promotie naar de Jupiler Pro League. Ondertussen verklaarde de coach nogmaals zijn liefde aan 'zijn' RSC Anderlecht.

Yves Vanderhaeghe was jarenlang actief bij RSC Anderlecht als speler en hij droomt nog steeds van een terugkeer naar paars-wit. Dat zou hij dan wel liever doen in een rol als T2, want hij beseft ook dat de levensduur van een T1 in de hoofdstad eerder laag is.

In een interview met La Capitale gaf de coach van Francs Borains aan dat hij doorheen de tijd al twee keer een aanbod van RSC Anderlecht naast zich heeft neergelegd. Maar hoe is het met RSC Anderlecht gesteld volgens de ex-speler?

Het gaat de goede kant uit volgens Yves Vanderhaeghe met Anderlecht

Daarover liet hij zich nadrukkelijk uit in dezelfde krant: "Het gaat de goede kant op, maar er is nog werk aan de winkel. Het kost tijd om een ​​team op te bouwen met elf nieuwe spelers. Union en Brugge hebben ondertussen de continuïteit weten te bewaren, ondanks een grote spelerswissel in de zomer."

"Club Brugge beschikt over een selectie die breed genoeg is om bijna twee teams op te stellen die om de titel zouden kunnen meedoen. Ook Union heeft blijk gegeven van grote veerkracht, ondanks het vertrek van spelers en blessures." 

Het niveau van Anderlecht, is dat genoeg voor de top-3?

"Ze boekten een overtuigende zege in Plzeň – een stadion waar Anderlecht in januari 2025 onder Hubert nog met 2-0 had verloren. Dat illustreert het niveau van de competitie. RSCA moet mikken op de top drie, maar dat zal niet eenvoudig zijn."

Op dit moment staat paars-wit er met 14 op 24 niet eens zo slecht voor. Het spel tegen Cercle Brugge was wel niet echt om over naar huis te schrijven. En dus is de vraag wat er de komende dagen en weken zal gebeuren binnen de club.

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