Anderlecht was onvoorstelbaar zwak in Jan Breydel, maar... ontdekt toch een lichtpunt

Anderlecht had op bezoek bij Cercle Brugge weinig redenen om tevreden te zijn over het geleverde spel. Toch viel er in Jan Breydel één positieve vaststelling te noteren. Kaïs Barry maakte verrassend zijn basisdebuut bij de A-ploeg en was meteen een van de weinige spelers die zich aan de Brusselse malaise kon onttrekken. De jonge centrale verdediger hield het achterin sober en toonde dat hij zijn kans niet zomaar wilde laten voorbijgaan.

De omstandigheden maakten zijn eerste optreden extra bijzonder. Door de afwezigheid van Giulian Biancone en Andrew Omobamidele moest Vítor Bruno zijn defensie herschikken. De trainer koos daarbij niet voor Lucas Hey, maar voor Barry.

De twintigjarige verdediger maakte geen spectaculaire entree, maar dat hoefde ook niet. In een ploeg die het bijzonder moeilijk had om verzorgd voetbal op de mat te brengen, hield Barry zich verdedigend behoorlijk staande. Hij speelde zijn inspeelpasses zonder onnodige risico's en kwam bij momenten nog wat onzeker over, maar op de cruciale momenten was hij wel bij de les.

Barry houdt zich staande terwijl Anderlecht achterin kraakt

De verdediger liet zich opmerken met enkele goede blocks en greep ook gepast in wanneer Cercle gevaarlijk dreigde te worden. Een belangrijke tackle op Martens voorkwam bijvoorbeeld dat de thuisploeg de voorsprong verder kon uitdiepen tot 2-0. Vooral na de rust liet Barry zien dat hij zich niet zomaar van de wijs liet brengen.

Aan de bal bleef hij eerder voorzichtig. Dat was niet altijd bevorderlijk voor de opbouw van Anderlecht, dat er als ploeg nauwelijks in slaagde om de aanvallers vlot te bereiken.

In een wedstrijd waarin verschillende meer ervaren spelers onder hun niveau bleven, was dat voldoende om positief op te vallen. Barry was niet foutloos en hoeft na één optreden nog niet meteen tot dé oplossing voor de Brusselse defensie te worden uitgeroepen. Maar hij leverde wel een visitekaartje af op een moment waarop Anderlecht daar nood aan had.



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De zoon van Copa krijgt eindelijk zijn kans bij de A-ploeg

Barry is geen onbekende binnen Neerpede. Hij kwam in 2018 over van Lokeren en doorliep vervolgens een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht. Vorig seizoen was hij een vaste waarde bij de Futures en maakte hij ook deel uit van de Belgische nationale jeugdselecties. In april 2024 verlengde hij zijn contract bij paars-wit tot medio 2027. Bij die gelegenheid prees de club zijn kwaliteiten als moderne centrale verdediger, met onder meer zijn snelheid, vista en persoonlijkheid.

Zijn naam doet bij Belgische voetbalfans bovendien een belletje rinkelen. Kaïs is de zoon van Barry Boubacar Copa, de spectaculaire doelman die in ons land furore maakte bij Beveren en Lokeren. Waar zijn vader indruk maakte met acrobatische reddingen, koos zoonlief bij zijn eerste optreden voor Anderlecht vooral voor eenvoud en betrouwbaarheid.

Dat Barry nu zijn kans kreeg, is ook een gevolg van de stevige concurrentie binnen de A-kern. Hij trainde al langere tijd mee met de eerste ploeg, maar speelminuten bleven schaars. Door de blessures achterin kwam er tegen Cercle eindelijk een opening.