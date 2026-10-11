Valse geruststelling bij Club Brugge? Leko zet spelers op scherp met duidelijke waarschuwing richting Inter

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Valse geruststelling bij Club Brugge? Leko zet spelers op scherp met duidelijke waarschuwing richting Inter
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft zijn opdracht op bezoek bij La Louvière volbracht. Blauw-zwart won met 1-4. Toch was het niet allemaal rozengeur en maneschijn volgens Ivan Leko.

De eerste wedstrijd na een interlandbreak is nooit eenvoudig. Zeker niet als je, zoals Leko, met slechts een handvol spelers kunt trainen. Toch was de coach in Sporza tevreden over wat zijn ploeg aanvankelijk liet zien.

"Dit was winnen zonder training, winnen zonder dat iedereen terug was. Onze eerste 50 à 55 minuten vond ik echt heel goed, tot aan de 3-0 en de wissels van Carlos Forbs en Kyriani Sabbe."

Na de derde Brugse treffer kantelde het wedstrijdbeeld. Club verloor de controle, terwijl La Louvière steeds meer geloof kreeg. De thuisploeg trok ten aanval en bezorgde blauw-zwart nog een lastig laatste halfuur.

Toch vond Leko dat zijn ploeg niet meteen in grote problemen kwam. "La Louvière had volgens mij geen grote kansen, maar je voelde dat de wedstrijd plots een dubbeltje op zijn kant werd."

VAR redt Club

Toen Gillot vanop afstand raak trof en de stand op 1-3 bracht, leefde de thuisploeg helemaal op. De sfeer in de Easi Arena laaide op en La Louvière rook zijn kans. Club Brugge werd achteruitgedrongen en moest alle zeilen bijzetten.

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Even dreigde het zelfs helemaal mis te gaan. Scheidsrechter D'Hondt floot een strafschop na een vermeende fout van Jorne Spileers op Isah. De VAR greep echter in, waardoor Club aan een nieuwe opdoffer ontsnapte. In de slotfase stelde Félix Lemaréchal met de 1-4 alsnog de ruime overwinning veilig.

"Niet denken dat je Messi bent"

Toch zal vooral die mindere fase Leko aan het denken zetten. Met de trip naar Milaan voor de deur wil de trainer vermijden dat zijn spelers na een voorsprong gas terugnemen.

"Wanneer je op een hoogtepunt zit, wanneer je op topniveau presteert en alles goed gaat, dan moet je juist nederig en dankbaar zijn, hard werken en niet denken dat je Messi bent", waarschuwde de Kroaat.

Tegen La Louvière kwam Club nog min of meer met de schrik vrij. Tegen een Europese topploeg als Inter ligt dat anders. De Italianen beschikken over voldoende kwaliteit om elke fout genadeloos af te straffen.

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