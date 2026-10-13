"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

KVC Westerlo is na een tegenvallende start van de competitie helemaal komen bovendrijven. De Kemphanen hebben het goede gevoel te pakken en zitten aan vier opeenvolgende overwinningen. Het afgelopen weekend moest Royal Antwerp FC eraan geloven met 5-1. Mag Westerlo dromen van meer? Coach Issame Charaï houdt beide voeten stevig op de grond.

De maand augustus ging gepaard met donderwolken boven het Kuipje. Westerlo kwam op speeldag 1 tegen Union nog 1-0 voor, maar daarna liep het helemaal fout. De Brusselaars duwden door en smeerden Issame Charaï en co een 1-5-nederlaag aan.

Geen beterschap op de volgende twee speeldagen. Op het veld van Genk verweerden de Kemphanen zich nochtans dapper. Opnieuw kwamen ze op voorsprong, maar opnieuw gaven ze het weg. 3-2 werd het in het voordeel van Genk.

Speeldag 4 luidde de ommekeer in voor Westerlo

Op speeldag 3 leed Westerlo nog maar eens een nederlaag. Het werd 4-0 op het veld van Lommel, een resultaat dat er stevig inhakte. Speeldag 4 luidde de ommekeer in. Westerlo knokte zich naar een 2-2 tegen Zulte Waregem, wat het startschot zou zijn van een uitstekende reeks die begon op speeldag 5.

Westerlo zocht voor de rust naar de goede flow

Westerlo won van KV Mechelen (0-4), Standard (4-2), STVV (0-2) en Antwerp (5-1). Vooral die laatste zege was opmerkelijk, omdat er toch een interlandbreak van zo'n drie weken tussen de wedstrijden tegen de Kanaries en de Great Old zat.

Charaï zag zijn team vooral voor de pauze naar de goede flow zoeken. "Dat was vooral zichtbaar in de eerste helft, waarin Antwerp heel goed stond en we te veel balverlies leden, waardoor ze gevaarlijk waren op de tegenaanval", vertelt hij.

Cisse Sandra maakte de Antwerpse voorsprong net voor de rust ongedaan. Charaï was heel blij dat Westerlo nog voor de pauze gelijk kon maken. Na de koffie besloot Mauricio Benítez de thuisploeg plots een handje te helpen. De Argentijn ging zwaar door op Lapage en werd uitgesloten. Terecht volgens Charaï. Vanaf dat moment nam Westerlo de bovenhand en stoomde het door naar een duidelijk 5-1.

In de Croky Cup wacht Patro Eisden

Westerlo wil het goede gevoel vasthouden in de beker. Daarin wacht vrijdag een duel met Patro Eisden, een bijzonder weerzien met oude bekende Koen Van Langendonck. "Hij is hier een levende legende", weet Charaï, die niet per se van plan is om te roteren. Hij zal kiezen voor de spelers die het meest fris zitten en zich laten opmerken op training.

Mogen de ambities binnenkort bijgesteld worden?

Westerlo is door zijn goede reeks opgeschoven tot in de top zes. Dan komt Europees voetbal al eens ter sprake. "Aan Europees voetbal denken is nog veel te vroeg", weigert Charaï eraan te denken. Hij vindt het gewoon heel fijn om de goede reeks verder te kunnen zetten.

Charaï is momenteel alleen met Patro Eisden bezig. "Die mogen we niet onderschatten en we zullen klaar moeten zijn", beseft hij. Daarna gaat de focus opnieuw op de competitie en de goede reeks van vier zeges op een rij.

De volgende tegenstander in de Jupiler Pro League is Beveren, gevolgd door een moeilijk tweeluik tegen Anderlecht en Charleroi. Als Westerlo dat uitstekend doorkomt, mogen de ambities stilaan misschien bijgesteld worden in de Kempen.