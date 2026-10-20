Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden

Anderlecht ligt uit de Croky Cup na de nederlaag tegen Beerschot en staat voor een cruciale week in de Europa League en de competitie. De resultaten zijn zorgwekkend, maar minstens even opvallend is de manier waarop Vítor Bruno zijn elftal blijft herschikken. Posities veranderen, spelers verdwijnen uit beeld en eerdere afgeschreven jongens krijgen plots een sleutelrol.

Experimenteren hoort bij een ploeg met veel nieuwe gezichten, maar bij paars-wit begint de vraag zich op te dringen: heeft de trainer al een duidelijk plan met zijn beste elf?

De basiself tegen Beerschot was alweer anders dan die in Zagreb. Mario Stroeykens, die eerder nauwelijks nog in de plannen leek voor te komen, stond opnieuw in de ploeg. Ilias Koutsoupias speelde in een aanvallende rol dicht bij diepe spits Tawfik Bentayeb, terwijl Thelo Aasgaard lager opereerde. Het zijn geen verboden tactische keuzes, maar samen illustreren ze hoe vaak spelers in andere rollen terechtkomen. De vraag is of Anderlecht daarmee oplossingen vindt of vooral nieuwe vraagtekens creëert.

Stroeykens wordt nummer zes, Amane verdwijnt uit beeld

Neem Stroeykens. Tegen Cercle Brugge viel hij in en speelde hij een opvallende rol als nummer zes, voor de verdediging. Tegen Dinamo Zagreb kreeg hij opnieuw die positie in een elftal dat Bruno stevig door elkaar schudde. De aanvallende middenvelder die eerder naar de achtergrond was verdwenen, moest plots mee het spel organiseren. Dat kan een geslaagde vondst blijken, maar het toont ook hoe groot de zoektocht op het middenveld nog is.

Romeo Amane is daar een ander voorbeeld van. De middenvelder werd afgelopen zomer voor een stevig bedrag aangetrokken, maar zijn speeltijd blijft bijzonder beperkt. Tegen Beerschot zat hij zelfs niet in de wedstrijdselectie, terwijl hij in Zagreb op de bank zat en pas in de slotfase inviel. Ook toen Bruno zijn elftal grondig roteerde, kreeg hij geen basisplaats. Als een dure aanwinst zelfs op zulke momenten niet aan de aftrap komt, dringt zich de vraag op welke rol de club precies voor hem in gedachten had.

Ook Marco Kana lijkt zijn plaats kwijt. Na een ongelukkige rol bij de tegengoal tegen Cercle Brugge verdween hij uit de basis en kreeg Stroeykens de kans als verdedigende middenvelder. Eén fout hoeft een speler niet te veroordelen, maar het contrast is groot: Kana was eerder een belangrijke optie op het middenveld en lijkt nu plots achteraan in de pikorde te staan.



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Van jeugdparels tot spitsen: niemand lijkt zeker

De wisselende aanpak beperkt zich niet tot het middenveld. Lukáš Ambros en Oliver Antman wisselen elkaar af op de flank, terwijl Aasgaard geregeld lager speelt dan waar hij het liefst opereert. In Zagreb moest Kaïs Barry, van opleiding een centrale verdediger, als rechtsback aan de slag. Dat kan door blessures of de zoektocht naar evenwicht verklaard worden, maar het draagt bij aan het gevoel dat Bruno voor elke wedstrijd opnieuw aan het puzzelen slaat.

Nog opvallender is wat er met de jonge talenten uit Neerpede gebeurt. Joshua Nga Kana en Jayden Onia-Seke maakten in de beginfase indruk en kregen als zeventienjarigen kansen bij de eerste ploeg. Intussen zijn ze naar de achtergrond verdwenen.

Onia-Seke kwam in de competitie nauwelijks nog aan spelen toe, terwijl Nga Kana eveneens helemaal uit beeld verdwenen is. Jonge spelers moeten niet na een paar goede wedstrijden automatisch titularis worden, maar het contrast tussen hun vroege kansen en hun huidige rol is groot.

Bertaccini ineens weer in beeld als spits

Vooraan is het verhaal even grillig. Bentayeb lijkt momenteel de voorkeur te krijgen op Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan. Adriano Bertaccini, die tegen Cercle Brugge nog de winnende treffer maakte, bleef in Zagreb aanvankelijk op de bank en kreeg na de bekeruitschakeling plots te horen dat hij mogelijk meer minuten verdient. Bruno gaf zelfs toe dat de aanvaller hem aan het denken zet. Dat is positief voor Bertaccini, maar het roept ook vragen op over de eerdere beoordeling van een speler die lang weinig kansen kreeg.

Anderlecht haalde in de zomer een tiental nieuwe spelers en heeft tijd nodig om automatismen te ontwikkelen. Dat is een geldig argument. Maar na de Europese nederlagen en de bekeruitschakeling wordt het moeilijker om elke keuze als een experiment in opbouw te verkopen.

Bruno mag van mening veranderen en tactisch variëren. Alleen moet daar stilaan een herkenbare ploeg uit groeien. Want momenteel lijkt Anderlecht niet alleen op zoek naar resultaten, maar ook naar duidelijkheid over wie waar hoort te spelen.