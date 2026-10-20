Analyse Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| Reageer
Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht ligt uit de Croky Cup na de nederlaag tegen Beerschot en staat voor een cruciale week in de Europa League en de competitie. De resultaten zijn zorgwekkend, maar minstens even opvallend is de manier waarop Vítor Bruno zijn elftal blijft herschikken. Posities veranderen, spelers verdwijnen uit beeld en eerdere afgeschreven jongens krijgen plots een sleutelrol.

Experimenteren hoort bij een ploeg met veel nieuwe gezichten, maar bij paars-wit begint de vraag zich op te dringen: heeft de trainer al een duidelijk plan met zijn beste elf?

De basiself tegen Beerschot was alweer anders dan die in Zagreb. Mario Stroeykens, die eerder nauwelijks nog in de plannen leek voor te komen, stond opnieuw in de ploeg. Ilias Koutsoupias speelde in een aanvallende rol dicht bij diepe spits Tawfik Bentayeb, terwijl Thelo Aasgaard lager opereerde. Het zijn geen verboden tactische keuzes, maar samen illustreren ze hoe vaak spelers in andere rollen terechtkomen. De vraag is of Anderlecht daarmee oplossingen vindt of vooral nieuwe vraagtekens creëert.

Stroeykens wordt nummer zes, Amane verdwijnt uit beeld

Neem Stroeykens. Tegen Cercle Brugge viel hij in en speelde hij een opvallende rol als nummer zes, voor de verdediging. Tegen Dinamo Zagreb kreeg hij opnieuw die positie in een elftal dat Bruno stevig door elkaar schudde. De aanvallende middenvelder die eerder naar de achtergrond was verdwenen, moest plots mee het spel organiseren. Dat kan een geslaagde vondst blijken, maar het toont ook hoe groot de zoektocht op het middenveld nog is.

Romeo Amane is daar een ander voorbeeld van. De middenvelder werd afgelopen zomer voor een stevig bedrag aangetrokken, maar zijn speeltijd blijft bijzonder beperkt. Tegen Beerschot zat hij zelfs niet in de wedstrijdselectie, terwijl hij in Zagreb op de bank zat en pas in de slotfase inviel. Ook toen Bruno zijn elftal grondig roteerde, kreeg hij geen basisplaats. Als een dure aanwinst zelfs op zulke momenten niet aan de aftrap komt, dringt zich de vraag op welke rol de club precies voor hem in gedachten had.

Ook Marco Kana lijkt zijn plaats kwijt. Na een ongelukkige rol bij de tegengoal tegen Cercle Brugge verdween hij uit de basis en kreeg Stroeykens de kans als verdedigende middenvelder. Eén fout hoeft een speler niet te veroordelen, maar het contrast is groot: Kana was eerder een belangrijke optie op het middenveld en lijkt nu plots achteraan in de pikorde te staan.

Lees ook... 'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

Van jeugdparels tot spitsen: niemand lijkt zeker

De wisselende aanpak beperkt zich niet tot het middenveld. Lukáš Ambros en Oliver Antman wisselen elkaar af op de flank, terwijl Aasgaard geregeld lager speelt dan waar hij het liefst opereert. In Zagreb moest Kaïs Barry, van opleiding een centrale verdediger, als rechtsback aan de slag. Dat kan door blessures of de zoektocht naar evenwicht verklaard worden, maar het draagt bij aan het gevoel dat Bruno voor elke wedstrijd opnieuw aan het puzzelen slaat.

Nog opvallender is wat er met de jonge talenten uit Neerpede gebeurt. Joshua Nga Kana en Jayden Onia-Seke maakten in de beginfase indruk en kregen als zeventienjarigen kansen bij de eerste ploeg. Intussen zijn ze naar de achtergrond verdwenen.

Onia-Seke kwam in de competitie nauwelijks nog aan spelen toe, terwijl Nga Kana eveneens helemaal uit beeld verdwenen is. Jonge spelers moeten niet na een paar goede wedstrijden automatisch titularis worden, maar het contrast tussen hun vroege kansen en hun huidige rol is groot.

Bertaccini ineens weer in beeld als spits

Vooraan is het verhaal even grillig. Bentayeb lijkt momenteel de voorkeur te krijgen op Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan. Adriano Bertaccini, die tegen Cercle Brugge nog de winnende treffer maakte, bleef in Zagreb aanvankelijk op de bank en kreeg na de bekeruitschakeling plots te horen dat hij mogelijk meer minuten verdient. Bruno gaf zelfs toe dat de aanvaller hem aan het denken zet. Dat is positief voor Bertaccini, maar het roept ook vragen op over de eerdere beoordeling van een speler die lang weinig kansen kreeg.

Anderlecht haalde in de zomer een tiental nieuwe spelers en heeft tijd nodig om automatismen te ontwikkelen. Dat is een geldig argument. Maar na de Europese nederlagen en de bekeruitschakeling wordt het moeilijker om elke keuze als een experiment in opbouw te verkopen.

Bruno mag van mening veranderen en tactisch variëren. Alleen moet daar stilaan een herkenbare ploeg uit groeien. Want momenteel lijkt Anderlecht niet alleen op zoek naar resultaten, maar ook naar duidelijkheid over wie waar hoort te spelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
K Beerschot VA
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

09:40
Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

09:20
Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

07:40
1
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

22:45
5
Philippe Albert is niet te spreken over Anderlecht en viseert drie spelers

Philippe Albert is niet te spreken over Anderlecht en viseert drie spelers

22:30
'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

18:00
3
Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

08:50
Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen"

Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen"

21:45
10
Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

08:20
Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

07:19
Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

07:00
1
Mats Rits (Beerschot) zegt dit na stunt tegen ex-ploeg Anderlecht

Mats Rits (Beerschot) zegt dit na stunt tegen ex-ploeg Anderlecht

15:20
Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Reactie

Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

19/10
13
Vertrokken Virton-trainer reageert op alle ophef: "Ik was sowieso weg"

Vertrokken Virton-trainer reageert op alle ophef: "Ik was sowieso weg"

22:15
Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

23:00
🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

13:30
6
Na sterke reeks in Vlaamse amateurklasse: 'Anderlecht en RWDM hebben coach op de radar'

Na sterke reeks in Vlaamse amateurklasse: 'Anderlecht en RWDM hebben coach op de radar'

17:40
Romelu Lukaku krijgt steun vanuit onverwachte hoek: "Bijna bovenmenselijk"

Romelu Lukaku krijgt steun vanuit onverwachte hoek: "Bijna bovenmenselijk"

22:00
Charleroi-ultras zijn het helemaal beu en halen keihard uit na pyro-incident: "Absolute domheid"

Charleroi-ultras zijn het helemaal beu en halen keihard uit na pyro-incident: "Absolute domheid"

21:00
Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van

Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van

12:30
1
Hein Vanhaezebrouck zag Rik De Mil grote fout maken bij Gent: "Een blinde ziet het verschil"

Hein Vanhaezebrouck zag Rik De Mil grote fout maken bij Gent: "Een blinde ziet het verschil"

20:45
2
Cristiano Ronaldo officieel gestraft na rel: beslissing doet wenkbrauwen fronsen

Cristiano Ronaldo officieel gestraft na rel: beslissing doet wenkbrauwen fronsen

21:30
4
Marc Wilmots laat zijn oog vallen op opvallende naam na Standard-Dender

Marc Wilmots laat zijn oog vallen op opvallende naam na Standard-Dender

20:30
Sergio Ramos kan verrassende terugkeer maken naar La Liga: voorzitter bevestigt contacten

Sergio Ramos kan verrassende terugkeer maken naar La Liga: voorzitter bevestigt contacten

21:15
Degradeert Manchester City naar de Championship? Historische sanctie ligt op tafel

Degradeert Manchester City naar de Championship? Historische sanctie ligt op tafel

20:15
1
Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

10:45
22
Borussia Dortmund komt met belangrijk nieuws over Konstantinos Karetsas

Borussia Dortmund komt met belangrijk nieuws over Konstantinos Karetsas

20:00
1
Dubbele mokerslag: Barcelona krijgt heel slecht nieuws voor krakers tegen PSG en Real

Dubbele mokerslag: Barcelona krijgt heel slecht nieuws voor krakers tegen PSG en Real

19:40
1
Een zéér opvallend debuut in de Croky Cup dit weekend van ex-speler STVV en Standard

Een zéér opvallend debuut in de Croky Cup dit weekend van ex-speler STVV en Standard

18:40
Coach tegenstander Anderlecht zwaar geschorst na foute sms'jes ... en toch is hij erbij tegen paars-wit

Coach tegenstander Anderlecht zwaar geschorst na foute sms'jes ... en toch is hij erbij tegen paars-wit

17:20
1
Thibaut Courtois staat voor belangrijke beslissing bij Real Madrid: laatste details bekend

Thibaut Courtois staat voor belangrijke beslissing bij Real Madrid: laatste details bekend

19:20
'Club Brugge wil Barcelona aftroeven voor jonge parel'

'Club Brugge wil Barcelona aftroeven voor jonge parel'

19:00
3
'Na KAA Gent aast nu ook KRC Genk op jonge middenvelder'

'Na KAA Gent aast nu ook KRC Genk op jonge middenvelder'

18:20
Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

19/10
11
Belgische coach zwaar aangepakt: "Praat over fouten van spelers, maar niet over de zijne"

Belgische coach zwaar aangepakt: "Praat over fouten van spelers, maar niet over de zijne"

17:00
1
Hardleers? Supporters Charleroi moeten na nieuwe onlusten extra straffen verwachten

Hardleers? Supporters Charleroi moeten na nieuwe onlusten extra straffen verwachten

16:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 25/10 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen" Boktor Boktor over Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen" wilmabar123 wilmabar123 over Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Hein Vanhaezebrouck zag Rik De Mil grote fout maken bij Gent: "Een blinde ziet het verschil" Geert66 Geert66 over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze" FCB vo altijd FCB vo altijd over Cristiano Ronaldo officieel gestraft na rel: beslissing doet wenkbrauwen fronsen Borak Borak over 'Club Brugge wil Barcelona aftroeven voor jonge parel' Dinkalink Dinkalink over Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent Artevelde Artevelde over AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen Stigo12 Stigo12 over Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved