Toby Alderweireld kreeg pijnlijke realitycheck: "Dit is niets voor mij"

Toby Alderweireld groeide uit tot een van de beste Belgische verdedigers van zijn generatie, maar zijn eerste stappen in het profvoetbal verliepen allesbehalve vanzelfsprekend. De voormalige Rode Duivel herinnert zich nog levendig hoe hij als jonge speler van Ajax tegenover twee absolute wereldsterren kwam te staan. Die ervaring deed hem zelfs even twijfelen aan zichzelf.

In 2008 mocht Alderweireld tijdens het Amsterdam Tournament aantreden tegen Inter Milan. Ajax had twee wedstrijden op twee dagen gepland, waardoor ook jonge spelers hun kans kregen. Voor de toenmalige tiener betekende dat een confrontatie met niemand minder dan Zlatan Ibrahimović en Adriano.

In een interview met FourFourTwo blikt Alderweireld terug op die bijzondere ervaring. Aanvankelijk was hij vooral onder de indruk van het niveau, maar dat gevoel sloeg al snel om. "Na twintig minuten dacht ik: dit is niets voor mij", geeft de voormalige verdediger toe.

Ibrahimović en Adriano maakten enorme indruk

Vooral het fysieke verschil met beide aanvallers was bijzonder confronterend. Ibrahimović en Adriano bevonden zich op dat moment op het hoogtepunt van hun kunnen. Alderweireld merkte dat zijn opleiding bij Ajax hem niet volledig had voorbereid op de fysieke kracht van zulke tegenstanders.

Toch speelde de jonge Belg volgens zijn eigen analyse helemaal geen slechte wedstrijd. Ajax verloor bovendien slechts met 0-1. De confrontatie maakte hem vooral duidelijk waaraan hij nog moest werken. "Ik moest sterker worden", besefte Alderweireld achteraf.

Belangrijke les voor zijn verdere carrière



Die moeilijke kennismaking met het profvoetbal bleek uiteindelijk bijzonder waardevol. Alderweireld werkte zich nadien op tot basisspeler bij Ajax en kende vervolgens succesvolle periodes bij Atlético Madrid, Southampton en Tottenham. Later keerde hij terug naar België om met Antwerp de landstitel te veroveren. Wat aanvankelijk als een bijzonder pijnlijke realitycheck voelde, werd zo een belangrijke les in zijn ontwikkeling als verdediger.