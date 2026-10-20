Toby Alderweireld kreeg pijnlijke realitycheck: "Dit is niets voor mij"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Toby Alderweireld kreeg pijnlijke realitycheck: "Dit is niets voor mij"

Toby Alderweireld groeide uit tot een van de beste Belgische verdedigers van zijn generatie, maar zijn eerste stappen in het profvoetbal verliepen allesbehalve vanzelfsprekend. De voormalige Rode Duivel herinnert zich nog levendig hoe hij als jonge speler van Ajax tegenover twee absolute wereldsterren kwam te staan. Die ervaring deed hem zelfs even twijfelen aan zichzelf.

In 2008 mocht Alderweireld tijdens het Amsterdam Tournament aantreden tegen Inter Milan. Ajax had twee wedstrijden op twee dagen gepland, waardoor ook jonge spelers hun kans kregen. Voor de toenmalige tiener betekende dat een confrontatie met niemand minder dan Zlatan Ibrahimović en Adriano.

In een interview met FourFourTwo blikt Alderweireld terug op die bijzondere ervaring. Aanvankelijk was hij vooral onder de indruk van het niveau, maar dat gevoel sloeg al snel om. "Na twintig minuten dacht ik: dit is niets voor mij", geeft de voormalige verdediger toe.

Ibrahimović en Adriano maakten enorme indruk

Vooral het fysieke verschil met beide aanvallers was bijzonder confronterend. Ibrahimović en Adriano bevonden zich op dat moment op het hoogtepunt van hun kunnen. Alderweireld merkte dat zijn opleiding bij Ajax hem niet volledig had voorbereid op de fysieke kracht van zulke tegenstanders.

Toch speelde de jonge Belg volgens zijn eigen analyse helemaal geen slechte wedstrijd. Ajax verloor bovendien slechts met 0-1. De confrontatie maakte hem vooral duidelijk waaraan hij nog moest werken. "Ik moest sterker worden", besefte Alderweireld achteraf.

Belangrijke les voor zijn verdere carrière


Die moeilijke kennismaking met het profvoetbal bleek uiteindelijk bijzonder waardevol. Alderweireld werkte zich nadien op tot basisspeler bij Ajax en kende vervolgens succesvolle periodes bij Atlético Madrid, Southampton en Tottenham. Later keerde hij terug naar België om met Antwerp de landstitel te veroveren. Wat aanvankelijk als een bijzonder pijnlijke realitycheck voelde, werd zo een belangrijke les in zijn ontwikkeling als verdediger.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Toby Alderweireld

Meer nieuws

42 vragen, een deadline en groeiende kritiek: UEFA zet Infantino voor het blok

42 vragen, een deadline en groeiende kritiek: UEFA zet Infantino voor het blok

12:40
1
Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger

Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger

12:20
3
Stormloop van topploegen in Jan Breydel: dit zijn alle ploegen die Tresoldi komen scouten tegen Lens

Stormloop van topploegen in Jan Breydel: dit zijn alle ploegen die Tresoldi komen scouten tegen Lens

12:00
De Bruyne zit gevangen bij Napoli: “Er is een mismatch”

De Bruyne zit gevangen bij Napoli: “Er is een mismatch”

11:40
'De RSCA-files' schetst tien jaar miserie bij Anderlecht: “Ze zijn allemaal tegen de muur gelopen" Interview

'De RSCA-files' schetst tien jaar miserie bij Anderlecht: “Ze zijn allemaal tegen de muur gelopen"

11:10
PSG-ster onder vuur en dat kan goed nieuws zijn voor Mika Godts

PSG-ster onder vuur en dat kan goed nieuws zijn voor Mika Godts

10:50
Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen"

Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen"

10:30
3
Bizar incident in Premier League: politie zoekt... 'grappenmaker'

Bizar incident in Premier League: politie zoekt... 'grappenmaker'

10:09
Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent

Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent

10:00
4
Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

09:40
Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

09:20
Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

08:50
Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

08:20
Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden Analyse

Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden

08:00
Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

07:40
1
Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

07:19
1
Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

07:00
2
Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

23:00
1
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

22:45
12
Philippe Albert is niet te spreken over Anderlecht en viseert drie spelers

Philippe Albert is niet te spreken over Anderlecht en viseert drie spelers

22:30
Vertrokken Virton-trainer reageert op alle ophef: "Ik was sowieso weg"

Vertrokken Virton-trainer reageert op alle ophef: "Ik was sowieso weg"

22:15
Romelu Lukaku krijgt steun vanuit onverwachte hoek: "Bijna bovenmenselijk"

Romelu Lukaku krijgt steun vanuit onverwachte hoek: "Bijna bovenmenselijk"

22:00
Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen"

Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen"

21:45
10
Cristiano Ronaldo officieel gestraft na rel: beslissing doet wenkbrauwen fronsen

Cristiano Ronaldo officieel gestraft na rel: beslissing doet wenkbrauwen fronsen

21:30
6
Sergio Ramos kan verrassende terugkeer maken naar La Liga: voorzitter bevestigt contacten

Sergio Ramos kan verrassende terugkeer maken naar La Liga: voorzitter bevestigt contacten

21:15
Charleroi-ultras zijn het helemaal beu en halen keihard uit na pyro-incident: "Absolute domheid"

Charleroi-ultras zijn het helemaal beu en halen keihard uit na pyro-incident: "Absolute domheid"

21:00
1
Hein Vanhaezebrouck zag Rik De Mil grote fout maken bij Gent: "Een blinde ziet het verschil"

Hein Vanhaezebrouck zag Rik De Mil grote fout maken bij Gent: "Een blinde ziet het verschil"

20:45
2
Marc Wilmots laat zijn oog vallen op opvallende naam na Standard-Dender

Marc Wilmots laat zijn oog vallen op opvallende naam na Standard-Dender

20:30
Degradeert Manchester City naar de Championship? Historische sanctie ligt op tafel

Degradeert Manchester City naar de Championship? Historische sanctie ligt op tafel

20:15
3
Borussia Dortmund komt met belangrijk nieuws over Konstantinos Karetsas

Borussia Dortmund komt met belangrijk nieuws over Konstantinos Karetsas

20:00
1
Dubbele mokerslag: Barcelona krijgt heel slecht nieuws voor krakers tegen PSG en Real

Dubbele mokerslag: Barcelona krijgt heel slecht nieuws voor krakers tegen PSG en Real

19:40
1
Thibaut Courtois staat voor belangrijke beslissing bij Real Madrid: laatste details bekend

Thibaut Courtois staat voor belangrijke beslissing bij Real Madrid: laatste details bekend

19:20
'Club Brugge wil Barcelona aftroeven voor jonge parel'

'Club Brugge wil Barcelona aftroeven voor jonge parel'

19:00
3
Een zéér opvallend debuut in de Croky Cup dit weekend van ex-speler STVV en Standard

Een zéér opvallend debuut in de Croky Cup dit weekend van ex-speler STVV en Standard

18:40
'Na KAA Gent aast nu ook KRC Genk op jonge middenvelder'

'Na KAA Gent aast nu ook KRC Genk op jonge middenvelder'

18:20
'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

'RSC Anderlecht geeft strijd om Stoica nog niet op'

18:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 25/10 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger Arsène L. Arsène L. over Club Brugge - RC Lens: - Kevin DB Kevin DB over Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent Swakke25 Swakke25 over Belgische coach zwaar aangepakt: "Praat over fouten van spelers, maar niet over de zijne" Goro Goro over 42 vragen, een deadline en groeiende kritiek: UEFA zet Infantino voor het blok Maz Maz over Cristiano Ronaldo officieel gestraft na rel: beslissing doet wenkbrauwen fronsen Maz Maz over Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert Demogorgon Demogorgon over Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis Andreas2962 Andreas2962 over Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap Don Bozhinov Don Bozhinov over Charleroi-ultras zijn het helemaal beu en halen keihard uit na pyro-incident: "Absolute domheid" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved