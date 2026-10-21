Antwerp FC gaat RSC Anderlecht achterna met opmerkelijk initiatief in de Antwerpse binnenstad

Antwerp FC pakt tijdens de eindejaarsperiode uit met een extra verkooppunt in het stadscentrum. De tijdelijke fanshop aan de Frankrijklei moet supporters dichter bij de club en haar merchandise brengen.

Antwerp FC trekt tijdens de drukke eindejaarsmaanden nadrukkelijk naar het centrum van de stad. Onder de slogan ‘De club van de stad, in het hart van de stad’ opent The Great Old op vier november een tijdelijke fanshop aan de Frankrijklei.

Met die boodschap speelt Antwerp ook in op het bekende Ploeg van 't Stad waarmee de club zich al jaren profileert tegenover stadsrivaal Beerschot VA. De pop-upwinkel blijft open tot en met zestien januari en vormt een aanvulling op de bestaande officiële shop op De Bosuil.

Extra verkooppunt voor de feestperiode

De tijdelijke winkel moet vooral de vele supporters bedienen die tijdens de feestdagen op zoek zijn naar shirts, sjaals en andere clubartikelen. Antwerp had in 2019 al eens een tijdelijke shop, maar de nieuwe locatie wordt volgens de club een stuk ruimer opgevat.

De keuze voor een pop-upconcept is niet nieuw in het Belgische voetbal. RSC Anderlecht opende de voorbije twee jaar telkens een tijdelijke winkel vlak bij de Brusselse Grote Markt. Ook Beerschot pakte in Antwerpen eerder al uit met een winterwinkel in de stad.

Spelers verwacht voor handtekeningsessies

Antwerp wil van de winkel meer maken dan louter een verkooppunt. Naar het voorbeeld van gelijkaardige acties bij Anderlecht mogen fans ook activiteiten verwachten, waaronder meet-and-greets en handtekeningsessies met spelers.



