'Besiktas klopt opnieuw op de deur en wil jeudproduct van Club Brugge in januari naar Istanboel lokken'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Besiktas klopt opnieuw op de deur en wil jeudproduct van Club Brugge in januari naar Istanboel lokken'
Foto: © photonews

Besiktas JK gaat een nieuwe poging ondernemen om Chemsdine Talbi naar Istanboel te halen. Het jeugdproduct van Club Brugge besliste afgelopen zomer om te vechten voor zijn plaats bij Sunderland AFC. Een oplossing dringt zich alsnog op.

Sunderland AFC hoestte in 2025 twintig miljoen euro op om Chemsdine Talbi weg te plukken bij Club Brugge. De Belgische Marokkaan doorliep de jeugdreeksen bij blauw-zwarte en stootte via Club NXT door tot de hoofdmacht.

In de Premier League loopt het echter niet zo vlot voor Talbi. De tienvoudig Marokkaans international had vorig seizoen de logische aanpassingsperiode, maar kwam in deze voetbaljaargang enkel op de openingsspeeldag aan spelen toe.

Talbi Chemsdine
© photonews

Nochtans was Talbi vastbesloten om te vechten voor zijn plaats bij The Black Cats. Meer zelfs: het jeugdproduct van Club Brugge legde er een concreet aanbod van Besiktas JK voor naast zich neer. 


De Turkse media weten dat Besiktas in januari een nieuwe poging wil wagen om Talbi naar Istanboel te halen. Kara Kartallar is allesbehalve kansloos. Sunderland én Talbi varen wel bij een (tijdelijke) oplossing. 

Talbi Chemsdine
© photonews

Ook enkele clubs uit het Midden-Oosten volgen het dossier van Talbi op de voet. De flankaanvaller gaf in het tussenseizoen al aan dat hij er niets voor voelt om Europa te verlaten.

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