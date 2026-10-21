Club Brugge vernedert rivaal op de transfermarkt: zeven spelers in de top tien, paars-wit nergens te bespeuren

De Belgische Jupiler Pro League wordt steeds meer gezien als een competitie waar de Europese topclubs komen vissen. Welke spelers zijn het meest waardevol? En welke clubs hebben goud in handen?

Transfermarkt heeft de marktwaardes van de spelers in de Jupiler Pro League bijgewerkt. Leuk om weten: onze pintjesliga heeft ondertussen een totale waarde van maar liefst 1,16 miljard euro.

Club Brugge domineert logischerwijs de lijst. Zeven van de tien duurste spelers dragen vandaag het shirt van blauw-zwart. Meer zelfs: we moeten al naar de vijfde plaats op een speler te vinden die niét in het Jan Breydelstadion actief is.

Met Nicolo Tresoldi is er bovendien een nieuwe nummer één. De marktwaarde van de aanvaller steeg van 25 miljoen euro naar 35 miljoen euro. Al zal zijn uiteindelijke transfersom wellicht nog een pak hoger liggen.



Lucca Brughmans van KRC Genk is dan weer de sterkste stijger. Liverpool FC betaalde afgelopen zomer 33 miljoen euro om hem (vanaf volgend seizoen?) naar Anfield Road te halen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twintig miljoen euro.

RSC Anderlecht in vrije val

Opvallende afwezige in de top tien is RSC Anderlecht. De duurste pion van paars-wit is Mihajlo Cvetkovic. Hij staat op een dertiende plaats met een marktwaarde van tien miljoen euro.