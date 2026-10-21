Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

Gimnàstic de Tarragona liet in 2006 een gouden kans liggen. De Spaanse club kon Luis Enrique aanstellen als hoofdtrainer, met Pep Guardiola als mogelijke assistent. Het bestuur wees het voorstel echter af. Opvallend: Tarragona speelde destijds in La Liga, maar komt tegenwoordig uit op het derde niveau in Spanje.

De club was in november 2006 op zoek naar een nieuwe trainer na een dramatische competitiestart. Luis Enrique, die op dat moment nog geen ervaring had als hoofdcoach, stelde zich kandidaat.

Voormalig sportief directeur Josep Sicart onthult bij Catalunya Ràdio dat Luis Enrique bijzonder gemotiveerd was. Hij wilde zelfs gratis aan de slag, maar stelde wel één opmerkelijke voorwaarde.

Tarragona liet Luis Enrique en Guardiola schieten

Als Tarragona hem voor het einde van het seizoen zou ontslaan, moest de club een stevige schadevergoeding betalen. Bovendien wilde Luis Enrique Pep Guardiola meenemen als assistent, al is niet bevestigd dat die al had toegezegd.

Het bestuur vond het gebrek aan trainerservaring uiteindelijk een te groot risico en koos voor Paco Flores. Die slaagde er niet in om degradatie te vermijden. Tarragona verdween na één seizoen alweer uit La Liga.



Twintig jaar later speelt Gimnàstic de Tarragona in de Primera Federación, de Spaanse derde klasse. Guardiola en Luis Enrique groeiden ondertussen uit tot absolute toptrainers en wonnen allebei de Champions League. Een gemiste kans die achteraf nauwelijks groter had kunnen zijn.