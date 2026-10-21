Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

Birger Verstraete moet vier wedstrijden toekijken na zijn rode kaart in het bekerduel van OH Leuven tegen Francs Borains. De middenvelder ziet een eerdere voorwaardelijke schorsing nu mee in rekening gebracht worden.

OH Leuven stond amper twee minuten op voorsprong in het bekerduel tegen Francs Borains toen Birger Verstraete rechtstreeks rood kreeg. De Leuvense middenvelder ging onbezonnen in op Corenthyn Lavie, waardoor zijn ploeg met tien verder moest.

De troepen van Timmy Simons hielden uiteindelijk stand en konden hun kwalificatie in de Beker van België veiligstellen, maar voor Verstraete krijgt die uitsluiting nog een stevig vervolg.

Voorwaardelijke straf wordt geactiveerd

Het Bondsparket vroeg aanvankelijk twee speeldagen effectieve schorsing en een boete van 2.000 euro. Daar kwam ook de vraag bij om een eerdere voorwaardelijke straf van twee wedstrijden te activeren.

Het Disciplinaire Comité heeft die eis dinsdag gevolgd. Daardoor komen de twee wedstrijden die Verstraete sinds april nog boven het hoofd hingen, na het duel met Antwerp, boven op zijn nieuwe schorsing.

Ook topper op Anderlecht komt te vroeg

OH Leuven kan nog in beroep gaan, maar in de huidige stand mist Verstraete vier wedstrijden. Hij zal niet inzetbaar zijn tegen Lommel op 24 oktober, op het veld van STVV op 1 november, tegen KV Mechelen op 7 november en op bezoek bij Anderlecht op 22 november.





Timmy Simons werd eveneens bestraft na zijn uitsluiting in de toegevoegde tijd. De Leuvense coach kreeg rood na aanmerkingen op de scheidsrechter en moet een boete van 1.000 euro betalen. Zijn schorsing van twee wedstrijden is wel volledig voorwaardelijk.