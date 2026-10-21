Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel
Foto: © photonews

Pape Aliya N'Dao heeft dinsdagavond een bijzonder bewogen wedstrijd beleefd met de RSCA Futures. De jonge aanvaller van Anderlecht kroonde zich tegen Ipswich Town tot matchwinnaar, maar moest in de slotfase ook met een rode kaart van het veld.

Opvallend genoeg had de 19-jarige Senegalees amper enkele uren eerder nog duidelijke ambities uitgesproken. "Ik weet dat ik meer kan bijdragen en het is aan mij om dat op het veld te tonen", vertelde hij in een interview op de officiële website van Anderlecht. Hij wilde dit seizoen vooral vaker beslissend zijn.

Van matchwinnaar naar pechvogel

Tegen Ipswich Town voegde N'Dao meteen de daad bij het woord. In de 23e minuut werd hij bediend door Enzo Sternal, waarna hij de bal in doel werkte. Het bleek uiteindelijk de enige treffer van de wedstrijd.

Maar zijn avond kreeg nog een bijzonder vervelend staartje. In de 86e minuut kreeg N'Dao rechtstreeks rood na een incident met een tegenstander. Volgens het Engelse medium TWTD greep hij zijn tegenstander bij de keel na een duel. De aanvaller reageerde bijzonder kwaad op zijn uitsluiting.

Anderlecht houdt stand met tien

De uitsluiting zorgde ervoor dat de RSCA Futures de laatste minuten met tien spelers moesten afwerken. Ipswich Town probeerde daarvan te profiteren en ging nog op zoek naar de gelijkmaker, maar de jonge Anderlecht-spelers hielden stand.


Zo boekte paars-wit een tweede opeenvolgende overwinning in de Premier League International Cup. Na de eerdere 1-4-zege tegen Crystal Palace werd nu ook Ipswich Town geklopt. Voor N'Dao werd het een avond waarop hij zijn eigen woorden waarmaakte, maar tegelijk op een bijzonder ongelukkige manier de hoofdrol opeiste.

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RSCA Futures
Pape Aliya N'dao

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