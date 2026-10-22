Anderlecht liet een toekomstige wereldspits schieten: “Toen was het al te laat”

Anderlecht had Victor Osimhen ooit naar België kunnen halen, nog voor de Nigeriaan uitgroeide tot een van de bekendste spitsen ter wereld. Dat onthult Tosin Dosunmu, voormalig topschutter in België en tegenwoordig mentor en zaakwaarnemer van Rafiu Durosinmi. Die laatste maakt momenteel indruk bij KRC Genk, maar Dosunmu had eerder al een andere Nigeriaanse aanvaller naar paars-wit willen brengen.

“Sterker nog, ik wilde Osimhen naar Anderlecht halen. Er waren gesprekken met Jean Kindermans”, vertelt Dosunmu aan La Dernière Heure. Een scout van de Brusselaars had de spits bekeken, maar was niet overtuigd van zijn technische kwaliteiten. Hij vond Osimhen met de bal aan de voet niet begaafd genoeg.

Kindermans wilde de Nigeriaan vervolgens zelf aan het werk zien tijdens het wereldkampioenschap, maar volgens Dosunmu was het toen al te laat. “Tegen die tijd trok Victor al te veel andere gegadigden aan.” Osimhen bouwde nadien een indrukwekkende carrière uit en speelt inmiddels bij Galatasaray.

Anderlecht was niet overtuigd van de technische kwaliteiten van Osimhen

Intussen is het een andere Nigeriaan die in België de aandacht trekt. Rafiu Durosinmi is na acht speeldagen met zes doelpunten de topschutter van de Pro League. Genk betaalde naar verluidt tien miljoen euro voor de aanvaller, die met zijn lengte van 1,93 meter ook in de lucht bijzonder sterk is.

Zelfs Dosunmu was verrast door de bliksemstart van zijn pupil. “Voor zijn eerste doelpunt tegen Zulte Waregem op de openingsspeeldag had hij nog maar tien dagen met de groep getraind”, vertelt hij. Durosinmi lijkt zich dus bijzonder snel te hebben aangepast aan het Belgische voetbal.



Zaterdag wacht de Genkse spits een nieuwe test tegen Standard. De Luikenaars zullen een manier moeten vinden om de Nigeriaan af te stoppen, die zijn hoge transfersom voorlopig lijkt waar te maken.